SpaceX потеряла связь с космическим кораблем Starship

Читайте нас в:

Предположительно, космический корабль, который должен был совершить околоземный полет, упал в Индийский океан.

Ракетную систему Starship запустили 14 марта в рамках программы подготовки миссий на Луну и Марс.

Космический корабль и ракета Super Heavy стартовали с площадки Бока Чика в Техасе. Длительность тестового полета должна была составить не больше часа.

В ноябре прошлого года SpaceX столкнулась с неудачей при запуске Starship. По данным разработчика, первая ступень взорвалась в воздухе, после этого центр управления сообщил о потере связи с кораблем.