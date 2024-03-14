14 марта 2024, 18:03

SpaceX потеряла связь с космическим кораблем Starship

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Компания SpaceX потеряла связь со Starship во время входа в атмосферу в конце испытательного полета. Об этом сообщил комментатор полета в ходе трансляции на YouTube-канале Spaceflight Now.

Предположительно, космический корабль, который должен был совершить околоземный полет, упал в Индийский океан.

Ракетную систему Starship запустили 14 марта в рамках программы подготовки миссий на Луну и Марс.

Космический корабль и ракета Super Heavy стартовали с площадки Бока Чика в Техасе. Длительность тестового полета должна была составить не больше часа.

В ноябре прошлого года SpaceX столкнулась с неудачей при запуске Starship. По данным разработчика, первая ступень взорвалась в воздухе, после этого центр управления сообщил о потере связи с кораблем.

Ракеты SpaceX Космос
14 марта 2024, 18:33
Европа вспомнила о румынском золоте
РИА «Новости»
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Россия должна вернуть Румынии национальное достояние. В принятой депутатами Европарламента резолюции указали, что речь в том числе идет о золотом запасе и культурных ценностях.

«Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся невозвращенным Румынии национальное достояние», - подчеркнули в документе.

Депутаты пришли к выводу, что Россия якобы не вернула балканскому государству государственные золотые резервы, переданные ей на хранение в 1916–1917 годах. Они также указали, что Румыния не получили назад культурные, религиозные и архивные ценности. В ЕП отметили, что действия российской стороны нарушают международное право.

Еврокомиссию и внешнеполитическую службу ЕС депутаты призвали добавить возвращение национального достояния Румынии в дипломатическую двустороннюю повестку в отношениях с Россией. Сделают это сразу же после того, как появится возможность возобновить политический диалог.

Вопрос о скифском золоте, которое суд Амстердама решил передать Украине, хотят поднять в ЕСПЧ. Иски в организацию направили четыре крымских музея, в том числе Центральный музей Тавриды.

Золото Депутаты Европа Россия Румыния
14 марта 2024, 15:10
Многослойную систему ПРО призвали создать в странах НАТО из-за России
РИА «Новости»
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Россия обеспечила свою армию гиперзвуковым оружием. Из-за этого странам НАТО следует усовершенствовать системы противовоздушной и противоракетной обороны, заявил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Гиперзвуковые ракеты - это, конечно, вызов. <…> Но это говорит о необходимости создания многослойной системы ПВО, необходимости создания систем ПВО и ПРО», - сказал он.

Столтенберг отметил, что зенитные ракетные комплексы Patriot из США показали свою эффективность на Украине. По его словам, они смогли сбить несколько российских ракет «Кинжал».

Президент России Владимир Путин заявил в интервью Дмитрию Киселеву, что российские комплексы «Авангард» обесценили вложения США в систему противоракетной обороны. Он предупредил, что со страной перестанут считаться, если она не сможет постоять за себя.

Ракеты Россия Оружие НАТО
14 марта 2024, 14:06
Песков отреагировал на колонку вдовы Навального в Washington Post
РИА «Новости»
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Иногда уважаемые газеты публикуют материалы низкого качества. Так прокомментировал колонку вдовы Алексея Навального Юлии в The Washington Post официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Иногда уважаемые газеты публикуют весьма низкого качества материалы», - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

В колонке вдова Навального призвала не признавать итоги выборов президента. Песков подчеркнул, что Кремль и, в частности, Путин не читают такие материалы.

Также он называл голословными слова Юлии Навальной , которая обвинила российские власти в смерти мужа. Песков уточнял, что Путин не смотрел записанное вдовой обращение.

Недавно заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что Юлия Навальная выглядит довольно счастливой, несмотря на недавнюю смерть мужа. Он предположил, что женщина ждала «этого события все эти годы», чтобы лично вступить в активную политическую жизнь.

Кремль Дмитрий Песков Выборы президента РФ Алексей Навальный Выборы Выборы президента — 2024
14 марта 2024, 13:21
В Кремле ответили на планы США восстановить влияние в Арктике
РИА «Новости»
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Арктический регион остается территорией напряженной конкуренции, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Для России он, по его словам, является стратегическим в экономическом плане, сообщило агентство «Прайм».

«Мы, будучи арктической страной, собственно крупнейшей арктической страной на земном шаре, конечно, рассматриваем это как регион стратегически важный для нас», - указал пресс-секретарь главы государства.

В первую очередь, продолжил Песков, речь идет об экономической эксплуатации Арктики с соблюдением всех норм и правил природоохранной деятельности.

Говоря о планах США восстановить свое военное положение в Арктике, он отметил, что этот вызов не новый с учетом высокой и напряженной конкуренции в этом регионе.

Об арктических намерениях Соединенных Штатов ранее сообщило издание Business Insider. По его информации, страна начала готовить армию к доминированию в Арктике, чтобы бросить вызов России и Китаю.

США Россия Арктика

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