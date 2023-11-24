Создание «военного шенгена» связали в Кремле с желанием НАТО противостоять России

«Альянс всегда считал нашу страну условным противником, сейчас он считает нашу страну очевидным противником в открытую. <…> В Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям и абстрагируются от принципа неделимости безопасности», - сказал он.

Дмитрий Песков заявил, что именно НАТО со своей военной инфраструктурой придвинулся к границе России, а не наоборот. По словам пресс-секретаря, это вызвало беспокойство и приведет к ответным мерам России для обеспечения нацбезопасности. Он предупредил, что предложение создать «военный шенген» НАТО - это нагнетание напряженности в Европе, которое приведет к последствиям.

«Военный шенген» НАТО предложил создать глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике Александер Зольфранк. По его мнению, он поможет подготовиться к возможному противостоянию.