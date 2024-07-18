Создание несущих угрозу военно-биологических объектов заметили в Роспотребнадзоре

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Попова отметила, что эту ситуацию наиболее ярко демонстрирует обстановка на Украине.

«На протяжении вот уже многих лет Российская Федерация говорит об угрозе, которую несет создание биологических объектов по периметру страны со стороны США», - сказала она.

Глава ведомства добавила, что изначально Россию уверяли, что такие объекты нужны в мирных целях для помощи странам, однако потом эпидемиологическая обстановка начала ухудшаться.

«Опасения о реальных задачах этих программ подтвердились, когда в ходе СВО стала известна реальная деятельность биологических объектов, созданных при поддержке США», - заключила Попова.

Ранее Роспотребнадзор исключил риски распространения чумы в России.