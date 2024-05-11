Создание Ленинградского военного округа назвали ответом на угрозы НАТО

«Меры реагирования на наращивание военного потенциала НАТО вблизи наших границ принимаются», - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Он напомнил о подписанном в феврале 2024 года указе президента Владимира Путина о создании Ленинградского военного округа. Беляев добавил, что, исходя из угроз со стороны Финляндии и Швеции, Россия будет предпринимать шаги, в том числе военно-технического характера.

Ближайший саммит стран НАТО запланирован на июль 2024 года. Он пройдет в Вашингтоне. Первый день саммита будет посвящен образованию блока. Полную программу встреч опубликуют позднее. Украина уже получила приглашение на саммит альянса.