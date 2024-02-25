Союзники США осудили Белый дом за вторичные санкции
Некоторые союзники США высказались против вторичных антироссийских санкций, потому что считают их превышением полномочий со стороны Белого дома. Об этом сообщила газета Politico.
Экономические ограничения действуют не только в отношении России, но и иностранных компаний, которые вели бизнес с российскими фирмами. В качестве примера журналисты газеты привели декабрьский приказ американского лидера Джо Байдена. Согласно документу, зарубежные банки могут потерять доступ к финансовой системе США из-за связей с российским ВПК.
«Некоторые союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона, поскольку они могут наносить удар по третьим сторонам, не подпадающим под санкции», - отметили в издании.
Ранее США ввели санкции против 30 компаний из Турции, Китая, Южной Кореи, Индии и других стран. в американском Минторге заявили, что эти фирмы работали в интересах военно-промышленного комплекса России.