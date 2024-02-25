25 февраля 2024, 07:54

Союзники США осудили Белый дом за вторичные санкции

Unsplash
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Некоторые союзники США высказались против вторичных антироссийских санкций, потому что считают их превышением полномочий со стороны Белого дома. Об этом сообщила газета Politico.

Экономические ограничения действуют не только в отношении России, но и иностранных компаний, которые вели бизнес с российскими фирмами. В качестве примера журналисты газеты привели декабрьский приказ американского лидера Джо Байдена. Согласно документу, зарубежные банки могут потерять доступ к финансовой системе США из-за связей с российским ВПК.

«Некоторые союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона, поскольку они могут наносить удар по третьим сторонам, не подпадающим под санкции», - отметили в издании.

Ранее США ввели санкции против 30 компаний из Турции, Китая, Южной Кореи, Индии и других стран. в американском Минторге заявили, что эти фирмы работали в интересах военно-промышленного комплекса России.

США Белый дом в США Санкции Россия Бизнес Джо Байден
25 февраля 2024, 08:15
Трамп счел неожиданной свою победу на праймериз в Южной Каролине
Unsplash
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Бывший американский президент Дональд Трамп со значительным отрывом опередил экс-постпреда США при ООН Никки Хейли на праймериз в Южной Каролине. Об этом сообщил телеканал CNN.

Трамп набрал 60% голосов после обработки 90% бюллетеней и уже объявил о своей победе в штате. Хейли выступила перед сторонниками и поздравила своего оппонента. Она решила продолжить участвовать в предвыборной гонке, хотя проиграла праймериз в штате, в котором она была губернатором с 2011 по 2017 год.

Трамп в после закрытия предвыборных участков рассказал, что не ожидал убедительной победы в Южной Каролине. Он отметил, что республиканцы продемонстрировали небывалое единение в своих рядах.

«В этом штате проходило много праймериз, но мы набрали в два раза больше голосов, чем кто-либо в истории», - пояснил политик.

Ранее Трамп указал, что США стали посмешищем для всего мира. Он добавил, что победит на выборах, и этот день станет началом «освобождения» для порядочных американцев.

США Дональд Трамп ООН
25 февраля 2024, 04:25
Трамп согласился со словами Путина о Байдене
РИА «Новости»
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Экс-глава Белого дома Дональд Трамп согласился с высказыванием президента Владимира Путина, который заявил, что для России нынешний лидер Штатов Джо Байден предпочтительнее на посту главы США, чем любой другой кандидат. Слова претендента на пост руководителя Соединенных Штатов от Республиканской партии привела газета Independent.

«Путин объявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом, и я с ним согласен», - подчеркнул Трамп.

При этом политик отметил, что хорошо ладил с российским лидером и провел много бесед с ним.

Ранее Трамп заявил, что США проиграют третью мировую войну до ее начала, если главой Штатов останется Джо Байден. Также он пригрозил оппонентам судным днем и возмездием после выборов. Экс-президент считает, что при нынешнем руководстве Америка «стала посмешищем» для всего мира.

США Дональд Трамп Россия Выборы президента США Джо Байден
25 февраля 2024, 03:14
«Стали насмешкой». Трамп пригрозил оппонентам возмездием после победы на выборах
РИА «Новости»
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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил оппонентам судным днем и возмездием после выборов. Экс-президент считает, что при нынешнем руководстве Америка «стала посмешищем» для всего мира. Об этом Трамп заявил на Конференции консервативного политического действия.

Трамп пообещал вернуть страну. День выборов для порядочных американцев станет днем освобождения, а для «лжецов, мошенников и цензоров это будет судный день».

Кандидат в президенты заявил, что его не удивили слова российского лидера Владимира Путина, что Джо Байден предпочтительней для России.

«Мы стали насмешкой для всего мира», - подчеркнул Трамп.

Политик заявил, что победа будет «возмездием и местью», а свобода американцев - наградой.

США при Байдене проиграют в третьей мировой войне , даже не участвуя в ней, заявил Трамп. Нынешняя администрация направляет страну к разрушению по короткой дороге.

США Дональд Трамп Джо Байден Выборы
25 февраля 2024, 01:21
США при Байдене проиграют в третьей мировой войне, даже не участвуя в ней — Трамп
РИА «Новости»
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США проиграют третью мировую войну до ее начала, если главой Штатов останется Джо Байден. Об этом заявил экс-лидер Америки Дональд Трамп, его слова передало РИА «Новости».

«Вскоре мы проиграем третью мировую войну. Мы даже не будем участвовать в ней, а будем проигрывать», - сказал он.

По его словам, это является ценой предстоящей президентской гонки. Если Байдену удастся выиграть, то впереди американцев ждет только худшее. Трамп объяснил, что знает о происходящем в окружении нынешнего главы США, вокруг него «очень плохие фашисты». Администрация направляет Штаты к разрушению по короткой дороге.

Ранее Трамп заявил, что его оппонент Байден может «не дотянуть» до выборов президента США в ноябре. По данным Квиннипэкского университета в США, около 70% американцев считают действующего главу государства слишком старым для нового срока. Также 64% не верят в умственные способности политика.

США Войны Дональд Трамп Джо Байден Выборы

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