Союз России и Китая назвали кошмаром для Запада
Дружеские отношения России и Китая стали для Запада настоящим кошмаром. На это указало издание Sabah.
«Апологеты построенной США и Европой атлантической системы расценивают стратегию союза России и Китая как зловещее будущее. Кошмар Запада в каком-то смысле становится реальностью», - заявили авторы статьи.
Журналисты добавили, что США рассматривают любое сближение России и КНР как вопрос личного выживания, поскольку после завершения Второй мировой войны Штаты пытаются мешать формировать мощные союзы ради сохранения собственного влияния.
«Однако теперь из своей давней стратегии США не смогут получить результат. Россия и Китай создали союз великих держав», - отметили они.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин и Владимир Путин занимают лидирующие роли в мировой политике , и пообещал вернуть стране былое влияние.