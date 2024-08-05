Совместные военные учения с США и Румынией начали в Молдавии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет 5 августа заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA из-за прошедших антииммигрантских протестов с беспорядками. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Должно состояться заседание COBRA, после того как „бандиты“ попытались взять штурмом отели, в которых проживают просители убежища», - передали журналисты.

Министры и представители правоохранительных органов намерены обсудить ответные меры на всплеск насилия, который не утихает шестой день подряд, сообщили «Известия». Стармер в обращении к нации обещал, что участники беспорядков пожалеют о своем участии в бандитизме и понесут наказание, отметил RT.

Беспорядки c участием нескольких сотен представителей ультраправых группировок разгорелись на северо-востоке Англии после убийства детей в танцевальной студии. Протестующие выступили против массовой миграции.

Акции митинга переросли в массовые беспорядки и погромы. Только за одни сутки правоохранители задержали более 100 человек. Британским силовикам разрешили пойти на самые жесткие меры для разгона протестующих. Власти пообещали увеличить число прокуроров, подготовить тюремные места и обеспечить проведение судебных заседаний.