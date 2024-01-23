Совместные проекты России и Турции обсудили на уровне МИД в Нью-Йорке

Переговоры состоялись 22 января. Министры обсудили продолжение торгово-экономического сотрудничества России и Турции, совместные проекты в области энергетики, обменялись мнением по международным событиям и согласовали график будущих встреч.

«Подтверждена востребованность координации шагов наших стран в интересах нахождения взаимоприемлемых развязок острых региональных проблем, прежде всего, по ситуации в секторе Газа, Сирии, на Ближнем Востоке в целом и в зоне Черного моря, а также в Закавказье», - сообщил МИД России.

Сергей Лавров встретился также с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом, исполняющим обязанности министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Абдаллой Бу Хабибом и главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Глава МИД России прилетел в США 22 января. Политсоветник Сергей Маркелов заявил, что Сергей Лавров кроме участия в мероприятиях Совбеза ООН встретится с республиканцем Дональдом Трампом и обсудит президентские выборы в США.