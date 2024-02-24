«Совкомфлот» попал под новые антироссийские санкции США

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Под ограничения также попали 14 танкеров компании, которые занимаются перевозками сырой нефти.

Минфин разрешил до 8 апреля проводить финансовые операции с судами российской компании, если груз на них разместили до 23 февраля. На сайте опубликовали специальную лицензию.

«Мы вступаем в следующую фазу увеличения расходов России ответственным образом для снижения рисков», - говорится на сайте минфина.

США также ввели санкции против российского предприятия «Императорский Тульский оружейный завод». В министерстве не указали причины введения ограничений.