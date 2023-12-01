Совфед рассказал об увеличении товарооборота России и Китая

«Исходя из количественных показателей, американо-китайская торговля значительно превосходит нашу, хотя сейчас мы растем, а они снижаются», - подчеркнул он.

Денисов напомнил о временах, когда российская торговля с КНР была на уровне нескольких десятков миллиардов долларов, тогда как американская уже составляла порядка 600 миллиардов долларов. Вот тогда разрыв в торговых отношениях был грандиозный, отметил он.

Но сейчас российская торговля с Китаем перевалила за 200 миллиардов долларов. А у американцев - с 700 миллиардов долларов снизилась до порядка 600 миллиардов. Вот такой разрыв уже не столь велик, подчеркнул представитель Совфеда. России предстоит еще длинный путь, но страна «уже в значительной мере приблизилась» к хорошим показателям.

В Китае сидят грамотные экономические планировщики, которые не смешивают политику и экономику и не ставят одно в зависимость от другого, резюмировал Денисов.