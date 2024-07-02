02 июля 2024, 22:31

Совфед 3 июля обсудит приостановку участия России в ПА ОБСЕ

РИА «Новости»
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В среду, 3 июля, Совет Федерации обсудит приостановку участия российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ. Это следует из повестки заседания на сайте Совфеда.

«О заявлении палат Федерального Собрания Российской Федерации „О приостановке участия делегации Федерального Собрания Российской Федерации в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ)“, - сказано в повестке.

Докладчиком станет первый зампред Комитета по международным делам Владимир Джабаров.

На прошлой неделе проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ внесли в Государственную думу России. По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, депутаты планируют рассмотреть документ 3 июля синхронно с Советом Федерации.

Ранее о планах выйти из ПА ОБСЕ сообщил спикер российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, Россия больше не будет «финансировать этот шабаш».

Совет Федерации РФ ОБСЕ Госдума РФ Владимир Джабаров Россия
02 июля 2024, 22:06
Трамп в случае победы на выборах прекратит экспансию НАТО на восток
РИА «Новости»
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Бывший президент США Дональд Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, которые тратят меньше 2% ВВП на оборонные нужды, в случае победы на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Эксперты в области нацбезопасности, входящие в число сторонников Трампа, сообщили, что он работает над сделкой, согласно которой альянс обязуется отказаться от экспансии на восток, в особенности на Украину и Грузию.

Кандидат от республиканцев рассматривает возможность заключения такой сделки с президентом РФ Владимиром Путиным. Издание отметило, что это будет означать «отказ от туманного обещания НАТО членства для Украины в будущем». Кроме того, Трамп обдумывает проведение переговоров с Путиным о том, какую часть территории сможет сохранить Россия.

В публикации также отметили, что экс-президент США назвал ошибкой и основной причиной конфликта предложение Украине членства в альянсе.

Если говорить о союзниках по НАТО, то Трамп, как считают эксперты, будет добиваться, чтобы они увеличили оборонные расходы ради сокращения нагрузки на США. Это связано с растущим долгом страны, проблемами с набором в армию и трудностями оборонно-промышленного комплекса, не способного справиться с вызовами со стороны РФ и КНР.

Ранее профессор Колумбийского университета Стивен Сестанович рассказал, что на саммите НАТО в Вашингтоне Путину посвятят дополнительные пункты повестки.

США Дональд Трамп НАТО Выборы президента США
02 июля 2024, 20:52
Лукашенко предупредил о новой глобальной катастрофе
РИА «Новости»
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Запад начал «крестовый поход», и мир оказался на грани катастрофы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню независимости страны. Его процитировало РИА «Новости».

«Начался новый „крестовый поход“. Они снова думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома и держать на коротком поводке. <…> Он сорвется, но придет к ним», - сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что как бы на Западе ни разрушали могилы и памятники советских солдат, павших в борьбе с нацизмом, или ни старались переписать все учебники, изменить итоги Великой Отечественной войны у них не получится.

По словам президента Белоруссии, «мир опять балансирует на грани очередной глобальной катастрофы».

Лукашенко также заметил, что западные страны не собираются уходить с Украины - они стремятся к эскалации для ввода войск НАТО.

Белоруссия Александр Лукашенко Запад
02 июля 2024, 20:16
Вильнюс обнесут противотанковыми ежами и «зубами дракона»
РИА «Новости»
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План по обороне Вильнюса и эвакуации жителей в случае боевых действий подготовил мэр столицы Литвы Валдас Бенунскас. В качестве одной из мер защиты он назвал выставление на ведущих в город трассах противотанковых ежей и бетонных пирамид, известных как «зубы дракона». Об этом сообщил новостной сайт Delfi.

Мэр подчеркнул, что эвакуация при нападении на город понадобится в любом случае, так как убежища рассчитаны только на 50% населения.

«Вильнюс - столица, поэтому он мишень и цель номер один. Мы находимся рядом с границей с Белоруссией и всего в нескольких десятках километров есть Островецкая АЭС, которая представляет реальную угрозу», - заявил Бенунскас.

Он добавил, что первый этап обороны города завершится уже ближайшей осенью. После основное внимание уделят восточным и южным районам. Но основная задача - создать меры ограничения движения для продвижения военной техники по всему городу.

«Планируется покупка бетонных блоков для перекрытия дорог, противотанковых надолбов („зубов дракона“), сборных комплектов стальных ежей. Они в первую очередь нужны для блокирования въезда в город по дорогам», - подчеркнул мэр Вильнюса.

Он добавил, что карту с трассами, которые попадут под перекрытие, публично показывать не будут, чтобы потенциальный противник не знал о путях обхода. По словам Бенунскаса, всего разработали пять различных сценариев в зависимости от того, как начнут разворачиваться события.

В начале июня депутаты Сейма Литвы утвердили возвращение призывной армии. Новый закон обязывает 17-летних юношей самостоятельно связываться с призывными пунктами для передачи анкетных данных и прохождения медосмотра. Под призыв в армию попадут все молодые люди, начиная с 18 лет.

Литва Военные Эвакуации
02 июля 2024, 19:11
Россию обвинили в захвате европейского рынка удобрений
РИА «Новости»
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Огромные объемы поступающих из России недорогих удобрений поставили под угрозу закрытия немецкие производства этой продукции и сделали полностью зависимыми от импортных поставок европейских фермеров. На это указали в материале журнала Der Spiegel.

Авторы статьи пояснили, что для производства удобрений требуется природный газ, стоимость которого в Германии за последние несколько лет значительно выросла.

Высокие цены на энергоноситель привели к сокращению выпуска необходимых сельскому хозяйства веществ. В результате объем урожая сократился, а цены на продукты питания выросли.

Сейчас европейские рынки заполнены дешевыми удобрениями, которые продолжили поступать из России. Местных производителей такая ситуация не устроила.

Промышленники заявили, что зависимость европейского сельского хозяйства от российских удобрений ставит под угрозу продовольственную безопасность всего Евросоюза.

Об угрозе для европейского рынка удобрений со стороны импорта из России депутаты бундестага говорили еще в декабре прошлого года. Они выступили с инициативой введения ограничений на поставки и призвали усилить работу над созданием собственных заводов по переработке. Только за первые шесть месяце прошлого года Россия увеличила объемы поставок удобрений в Германию более чем в три раза.

Германия Сельское хозяйство Россия Евросоюз Удобрения

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