Совфед 3 июля обсудит приостановку участия России в ПА ОБСЕ

Бывший президент США Дональд Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, которые тратят меньше 2% ВВП на оборонные нужды, в случае победы на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Эксперты в области нацбезопасности, входящие в число сторонников Трампа, сообщили, что он работает над сделкой, согласно которой альянс обязуется отказаться от экспансии на восток, в особенности на Украину и Грузию.

Кандидат от республиканцев рассматривает возможность заключения такой сделки с президентом РФ Владимиром Путиным. Издание отметило, что это будет означать «отказ от туманного обещания НАТО членства для Украины в будущем». Кроме того, Трамп обдумывает проведение переговоров с Путиным о том, какую часть территории сможет сохранить Россия.

В публикации также отметили, что экс-президент США назвал ошибкой и основной причиной конфликта предложение Украине членства в альянсе.

Если говорить о союзниках по НАТО, то Трамп, как считают эксперты, будет добиваться, чтобы они увеличили оборонные расходы ради сокращения нагрузки на США. Это связано с растущим долгом страны, проблемами с набором в армию и трудностями оборонно-промышленного комплекса, не способного справиться с вызовами со стороны РФ и КНР.

Ранее профессор Колумбийского университета Стивен Сестанович рассказал, что на саммите НАТО в Вашингтоне Путину посвятят дополнительные пункты повестки.