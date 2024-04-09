Советы по противостоянию военным угрозам НАТО выработали в России

«По итогам совместной работы в прошлом году выработали рекомендации по противодействию военным угрозам России, связанных с перспективными видами вооружений и автоматизированными системами управления войсками», - отметил он.

В начале апреля Патрушев отмечал, что НАТО начал подготовку диверсантов и наемников в военных операциях против России. По его словам, Североатлантический альянс фактически является участником украинского конфликта, так как оказывает содействие при ударах по российским городам и поставляет Украине новое вооружение.

Патрушев добавлял, что в НАТО хотят видеть Украину в качестве антироссийского государства. Поэтому цель демилитаризации соседней республики осталась актуальной.