Советник президента Палестины назвал главный итог войны в Газе

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Аль-Хаббаш заявил, что эскалация израильско-палестинского конфликта стала очередным этапом 100-летнего противостояния. Советник Аббаса подчеркнул, что Израиль пытается добиться подчинения со стороны жителей Газы путем убийства мирного населения.

«Цель этой войны сейчас стала ясна - это слом воли палестинцев и попытка заставить их принять израильский диктат», - заявил Аль-Хаббаш.

Представитель Палестины подчеркнул, что последним столь трагическим событием в истории народа стала Накба - насильное переселение жителей Газы в 1948 году. Однако Аль-Хаббаш заявил, что палестинцы продемонстрировали достаточную стойкость, чтобы сорвать планы Израиля.

Ранее ЮАР инициировала в Международном суде ООН процесс по обвинению Израиля в геноциде палестинцев в секторе Газа. В ответ израильский МИД начал оказывать на иностранных дипломатов и послов давление, пытаясь подорвать поддержку расследования.