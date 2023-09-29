Совет НАТО одобрил использование в Косове дополнительных сил KFOR

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«С мая мы усилили присутствие сил KFOR. Североатлантический совет разрешил [использование] дополнительных сил, чтобы ответить на текущую ситуацию», - указали в сообщении.

Альянс заявил о готовности вносить дальнейшие коррективы по мере необходимости, а также призвал все стороны к срочной деэскалации.

Премьер республики Альбин Курти 24 сентября сообщил, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских. Один из правоохранителей скончался, второй получил ранения.

В тот же день KFOR заявили о планах принять участие в операции местной полиции после произошедшего.