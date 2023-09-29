Совет НАТО одобрил использование в Косове дополнительных сил KFOR
Совет Североатлантического альянса разрешил использование дополнительных сил в рамках контингента НАТО для Косова (KFOR). Решение связано со стабилизацией ситуации в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе блока.
«С мая мы усилили присутствие сил KFOR. Североатлантический совет разрешил [использование] дополнительных сил, чтобы ответить на текущую ситуацию», - указали в сообщении.
Альянс заявил о готовности вносить дальнейшие коррективы по мере необходимости, а также призвал все стороны к срочной деэскалации.
Премьер республики Альбин Курти 24 сентября сообщил, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских. Один из правоохранителей скончался, второй получил ранения.
В тот же день KFOR заявили о планах принять участие в операции местной полиции после произошедшего.