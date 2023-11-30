Совет МИД ОБСЕ с участием Лаврова начал заседание в Скопье

Мероприятие проходит в спортивном центре «Борис Трайковский» в Скопье и подразумевает три пленарных заседания.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также прибыл на встречу. Он прошел в зал заседаний в сопровождении журналистов, которые задавали министру вопросы. Участие Лаврова в мероприятии спровоцировало бойкот со стороны глав МИД Польши, Украины, Эстонии, Литвы и Латвии.

Поездка Лаврова в Скопье стала первым визитом министра в Европейский союз после начала спецоперации. В последний раз он был в Женеве в январе 2022 года.

Встреча ОБСЕ началась 30 ноября и продлится до 1 декабря. Ожидается, что с российским главой МИД встретится его австрийский коллега Александер Шалленберг. Однако официально программу Лаврова еще не озвучили.