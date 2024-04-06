Совет Безопасности ООН обсудит включение Палестины в организацию
Главной темой закрытого заседания Совбеза ООН 8 апреля станет обсуждение возможного вступления Палестины в международную структуру. Об этом заявило постоянное представительство Мальты при ООН, сообщило радио Sputnik.
Консультации касательно заявки Палестины пройдут в понедельник в 10:00 (17:00 по московскому времени).
Палестинское руководство направляло обращение в ООН еще в 2011 году, но позже решило сохранить статус постоянного наблюдателя.
Ранее Палестина направила в ООН заявку на членство в организации.
Стремление ближневосточной страны поддержал Китай. Министр иностранных дел КНР Ван И попросил другие государства не препятствовать включению Палестины в ООН. Дипломат также призвал справедливо решить вопрос с палестинским анклавом и перестать закрывать глаза на происходящее в секторе Газа.