Совет Безопасности ООН не принял резолюцию России по Израилю и Газе

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Проект не смог набрать необходимых девяти голосов «за» из 15. Четыре страны голосовали за, две - против, девять государств воздержались.

Проект резолюции РФ призывал к немедленному прекращению огня, осуждая нападение ХАМАС 7 октября и неизбирательные удары по мирным жителям в Газе. Также в нем изложили призыв организовать гуманитарные паузы и коридоры.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложит новое заседание Совета Безопасности ООН , чтобы обсудить вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта.