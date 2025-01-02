Совершивший теракт в Новом Орлеане примкнул к ИГ летом 2024 года

«Мы не считаем, что кто-то еще был причастен к атаке в Новом Орлеане. Террорист примкнул боевикам этим летом», - сказал он.

По данным ФБР, наезд на людей совершил 42-летний уроженец Техаса Шамсуддин Джаббар. После остановки он стрелял по полицейским, его ликвидировали. В результате теракта погибли 15 человек , 35 прохожих получили ранения.

Представитель ведомства добавил, что пока нет никаких подтверждений, что у Джаббара были соратники. Также ведомство пока не связывает теракт в Новом Орлеане со взрывом Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе.

«Мы изучаем все возможные версии, но пока не обнаружено никаких прямых связей. Но это начальный этап расследования, и мы не исключаем ни одной из версий», - подчеркнул Райа.

Выяснилось, что Джаббар имел американское гражданство и служил в армии США. За несколько часов до нападения преступник рассказал в соцсетях, что вдохновился ИГ* и будет убивать. Изначально целью расправы была его семья.

*ИГ/«Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.