«Совершил ошибки». Основатель криптобиржи Binance признал вину в нарушениях и покинул свой пост

«Министерство добилось признания вины от крупнейшей криптобиржи Binance и ее гендиректора Чжао», - заявил журналистам Гарланд.

Параллельно стало известно, что Чжао покинул свой пост, а его место займет бывший глава компании по вопросам региональных рынков Ричард Тенг. Об этом сам Чжао написал в соцсети X.

«Сегодня я ушел с поста гендиректора Binance. Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность», - сообщил он.

Прокуратура США обвинила Binance в осуществлении денежных переводов без лицензии и несоблюдении программы по борьбе с отмыванием денег. Минюст потребовал от биржи 4,3 миллиарда долларов штрафов и компенсаций.

В сентябре криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России. Российский бизнес платформа продала компании CommEX. По сообщению руководства Binance, переход на новую платформу займет до года.

О расследовании в отношении криптобиржи Binance стало известно в мае. Минюст США заподозрил компанию в том, что она помогала россиянам обходить санкции.