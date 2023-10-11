«Совершенно нет безопасных мест». Армия Израиля в секторе Газа атаковала 16 школ ООН
В секторе Газа из-за обострения палестино-израильского конфликта не осталось безопасных мест. От ударов ЦАХАЛ пострадали 18 учреждений Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в том числе 16 школ. Пресс-секретарь организации в анклаве Аднан Абу Хасна заявил об этом в эфире телеканала Al Arabiya.
«В Газе совершенно нет безопасных мест», - сказал он.
При обстреле города повредили 18 учреждений и объектов ООН, в том числе 16 школ. Абу Хасна сообщил, что в одну из них произошло прямое попадание. В тот момент в здании прятались около 225 человек, но никто не пострадал.
Одной из целей ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа стала система обнаружения самолетов , которую соорудили боевики ХАМАС. Они расставили камеры на солнечных водонагревателях и следили за действиями авиации.