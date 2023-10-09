Совбез заявил о возможности применения кибероружия США против России

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«Отсутствие результативности Вооруженных сил Украины может подтолкнуть горячие головы к применению американского наступательного кибероружия», - указал он.

По словам Храмова, таким образом Соединенные Штаты хотят нанести ущерб государственному и военному управлению, а также экономической системе России. Однако это увеличивает вероятность глобального киберконфликта, допустил замсекретаря Совбеза.

«Это непредсказуемый для США и их союзников путь по своим последствиям», - подчеркнул Храмов.

Он обратил внимание, что, если сравнить расходы страны с двумя предыдущими годами, то можно заметь серьезный рост затрат на кибербезопасность, так как американцы пытаются «окружить Россию „кибербазами“».

«С начала 2022 года зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России», - заявил Храмов.

По его словам, уполномоченные ведомства получили данные, которые доказали использование США и странами НАТО украинской территории с целью проведения подобных атак, отметил замсекретарь Совбеза.

Храмов подчеркнул, что хакеры с Украины, обученные западными специалистами, стали угрожать уже своим «покровителям». В этой связи РФ предрекла рост компьютерной преступности по всему миру, в том числе в западных странах.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что за недавно начавшимися кибератаками на аэропорты России стоят хакеры республики. По его словам, работа украинских специалистов приводит к почти ежедневным сбоям на сайтах российских воздушных гаваней.