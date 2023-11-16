16 ноября 2023, 15:16

Совбез ООН «стыдливо» попросил объявить лишь одну гуманитарную паузу в Газе — МИД

Читайте нас в: Google Новости

Совет Безопасности ООН «стыдливо» попросил объявить лишь одну гуманитарную паузу в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто.

Совбез не смог поддержать формулировку Генеральной ассамблеи ООН, которая призвала к гуманитарному перемирию как к шагу на пути прекращения огня, подчеркнул Лавров.

«Это, конечно, о многом говорит. И прежде всего говорит о позиции Соединенных Штатов и их ближайших союзников», - отметил глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что англосаксонские страны подталкивают Ближний Восток к большой войне. Эта линия прослеживается в том числе на Украине, в Сирии, Ливии и Ираке.

Глава МИД РФ также призвал принять все необходимые меры для прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта и открытия гуманитарных коридоров. По его словам, нужно оказать содействие пострадавшим.

Сергей Лавров МИД РФ ООН Конфликт Израиля и Палестины
16 ноября 2023, 15:37
МИД России призвал к немедленному прекращению кровопролития в Газе
Читайте нас в: Google Новости
Россия настаивает на немедленном прекращении кровопролития в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

Министр призвал к срочному решению гуманитарных проблем, которые «буквально кричат» в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, где также пострадали десятки мирных жителей.

Российская сторона выступает категорически против терроризма в любых его проявлениях и против борьбы с ним теми методами, которые нарушают международное гуманитарное право, заключил Лавров.

Он отметил, что Совет Безопасности ООН «стыдливо» попросил объявить только одну гуманитарную паузу в палестинском анклаве. Это многое говорит о позиции Соединенных Штатов и их союзников, подчеркнул министр.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась утром 7 октября, когда боевики движения ХАМАС нанесли ракетный удар по территории Израиля со стороны сектора Газа. ЦАХАЛ в ответ стал атаковать объекты в палестинском анклаве.

Сергей Лавров МИД РФ Конфликт Израиля и Палестины
16 ноября 2023, 15:20
Еще 120 россиян эвакуируют из сектора Газа
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
МЧС России эвакуирует из сектора Газа еще 120 россиян и членов их семей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Третья группа эвакуированных уже выехала из оперативного штаба в аэропорт Каира. Скоро россияне вылетят в Москву. МЧС поделилось кадрами из оперштаба.

Утром стало известно, что заявки на эвакуацию подали еще 150 россиян. Операция началась 12 ноября, ее организовали МЧС вместе с дипломатами. Из сектора Газа вывезли более 300 человек. Только 15 ноября из палестинского анклава выбрались свыше 100 россиян. Людям помогают оформлять документы, при необходимости оказывают медицинскую и психологическую поддержку.

Те, кому удалось выехать, рассказывают, что вынуждены были жить в зданиях школ и больниц , мириться с отсутствием электричества, им негде было мыться.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов понадеялся на то, что эвакуацию удастся завершить в ближайшие два-три дня. По его словам, всех, кто хочет выехать из сектора Газа, уже внесли в список.

МЧС РФ Эвакуации Конфликт Израиля и Палестины Палестина
16 ноября 2023, 15:15
Финляндия закроет четыре пункта пропуска на границе с Россией
Читайте нас в: Google Новости
Финляндия закроет четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Россией в ночь с 17 на 18 ноября. Об этом сообщил премьер-министр скандинавской страны Петтери Орпо во время брифинга.

В ночь с пятницы на субботу закроют пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Решение будет действовать до 18 февраля 2024 года.

«Мы действовали решительно и быстро, чтобы ситуация на восточной границе не ухудшилась», - сказал Орпо.

Финский кабмин сосредоточит прием заявлений о предоставлении международной защиты и убежища на пограничных переходах Салла и Вартиус. По данным правительства Финляндии, власти иностранного государства или другие субъекты могли сыграть роль в незаконном прибытии некоторых лиц в страну. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен подчеркнула, что при необходимости кабмин может принять более решительные меры.

Ранее пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии сообщила, что за сутки в страну через границу с Россией якобы прибыли 50 беженцев. В основном в скандинавскую страну приезжали люди из Сирии, Сомали и Ирака.

Финляндия Россия
16 ноября 2023, 14:57
Азербайджан отказался участвовать в предложенной США встрече глав МИД
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Азербайджан отказался участвовать во встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении в США. Такое заявление сделали в МИД страны, написал ТАСС. Американская сторона предлагала провести переговоры в Вашингтоне 20 ноября.

«Такой односторонний подход США может привести к потери ими роли посредника (в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - прим. ред.). Важно отметить, что в таких условиях мы не считаем возможным проведение предложенной встречи», - указали в дипведомстве.

Азербайджан также посчитал невозможными визиты высокопоставленных лиц США в страну из-за позиции Вашингтона.

В Госдепе заявили о приостановке оказания военной и иной помощи Азербайджану, писал ТАСС. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что ее не будет, пока нормализации двусторонних отношений не достигнет прогресса на переговорах о мире с Арменией.

Ранее власти США предложили заменить российских миротворцев в Карабахе. Евросоюз в свою очередь допускал усиление миссии в Армении из-за угрозы со стороны Азербайджана.

Армения Обострение в Нагорном Карабахе Нагорный Карабах Азербайджан

Новости по теме