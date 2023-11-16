Совбез не смог поддержать формулировку Генеральной ассамблеи ООН, которая призвала к гуманитарному перемирию как к шагу на пути прекращения огня, подчеркнул Лавров.

«Это, конечно, о многом говорит. И прежде всего говорит о позиции Соединенных Штатов и их ближайших союзников», - отметил глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что англосаксонские страны подталкивают Ближний Восток к большой войне. Эта линия прослеживается в том числе на Украине, в Сирии, Ливии и Ираке.

Глава МИД РФ также призвал принять все необходимые меры для прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта и открытия гуманитарных коридоров. По его словам, нужно оказать содействие пострадавшим.