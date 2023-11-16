Совбез ООН принял резолюцию Мальты по конфликту в секторе Газа

Заседание прошло 15 ноября. Резолюцию Мальты поддержали 12 стран, против нее выступили три государства - США, Великобритания и Россия. Последняя предлагала дополнение с призывом остановить огонь и объявить перемирие, но его отклонили.

Совбез ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать нормы международного права, в том числе гуманитарного, и обеспечивать безопасность гражданских. Акцент в резолюции сделали на защите детей, например, обеспечении эвакуации больных или пострадавших детей вместе с опекунами. Страны предложили создать в секторе Газа коридоры и объявить гуманитарные паузы.

ООН обвинила Израиль в военных преступлениях, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху их не признал. Он заявил, что ЦАХАЛ не нарушал норм международного права , и назвал жертвы среди мирных жителей сектора Газа сопутствующим ущербом.