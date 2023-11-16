16 ноября 2023, 06:39

Совбез ООН принял резолюцию Мальты по конфликту в секторе Газа

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Резолюцию Мальты по палестино-израильскому конфликту одобрили 12 стран Совбеза ООН. Они призвали стороны соблюдать международное право и заботиться о безопасности мирных жителей, сообщили «Известия».

Заседание прошло 15 ноября. Резолюцию Мальты поддержали 12 стран, против нее выступили три государства - США, Великобритания и Россия. Последняя предлагала дополнение с призывом остановить огонь и объявить перемирие, но его отклонили.

Совбез ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать нормы международного права, в том числе гуманитарного, и обеспечивать безопасность гражданских. Акцент в резолюции сделали на защите детей, например, обеспечении эвакуации больных или пострадавших детей вместе с опекунами. Страны предложили создать в секторе Газа коридоры и объявить гуманитарные паузы.

ООН обвинила Израиль в военных преступлениях, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху их не признал. Он заявил, что ЦАХАЛ не нарушал норм международного права , и назвал жертвы среди мирных жителей сектора Газа сопутствующим ущербом.

Дети ООН Конфликт Израиля и Палестины
16 ноября 2023, 06:23
После двусторонних переговоров Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
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Председатель КНР Си Цзиньпин возглавил страну, чье административно-политическое устройство отличается от американского. По этой причине президент США Джо Байден назвал его диктатором. Он заявил об этом на брифинге после двусторонних переговоров в Сан-Франциско, сообщили «Известия».

«Он им является. Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей», - сказал американский лидер.

Джо Байден раскрыл журналистам темы, которые обсудил с китайским коллегой. Это мировые и региональные проблемы, в том числе кризис на Ближнем Востоке и Украине, соблюдение прав человека, действия КНР в Южно-Китайском море и задержание американских граждан.

Он заявил, что США продолжат конкурировать с Китаем, но так, чтобы это соперничество не вылилось в открытый конфликт. Джо Байден рассказал о планах работать сообща в тех областях, где пересеклись интересы обеих стран.

Переговоры лидеров прошли в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Си Цзиньпин назвал вопрос Тайваня самым важным для развития отношений с США и призвал прекратить вооружать его.

США Международные отношения Переговоры Китай Си Цзиньпин Джо Байден
16 ноября 2023, 05:48
Американских военных отправят умирать в Европу в случае прекращения помощи Украине — сенатор Рид
Pxhere
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После прекращения поддержки Украины со стороны США в случае обострения конфликта американских военных могут отправить выполнять боевые задачи в Восточной Европе. Об этом сообщил сенатор Джек Рид в ходе дебатов по вопросу помощи украинской стороне.

«Если мы не сможем поддержать Украину финансированием и оборудованием, то более вероятно, что молодые американские военнослужащие будут призваны воевать и, возможно, умрут и будут страдать в Восточной Европе», - сказал он.

Рид отметил, что при прекращении помощи киевскому режиму последствия конфликта ощутят «далеко за пределами Украины». Политик также заявил об опасении, что Россия решит атаковать союзников США и НАТО после удачно проведенной специальной военной операции.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен «замораживать» конфликт. По его словам, ситуацию необходимо решить , а временная приостановка будет означать потери для его страны, которые сохранятся на долгие годы.

США Военные Украина
16 ноября 2023, 05:22
Делегация России прибыла в Сан-Франциско на саммит АТЭС
РИА «Новости»
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Российская делегация во главе с зампредседателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщило посольство России в США.

«Я хочу сказать, что к нашей делегации относятся достойно», - сказал Оверчук.

Вице-премьер выразил надежду, что мероприятие останется сугубо экономическим, несмотря на попытки его политизировать.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона показала готовность вести прагматичный неформальный диалог с РФ за кулисами саммита АТЭС. До этого США передали приглашения на мероприятие всем участникам, включая российскую сторону.

Саммит АТЭС проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. По словам посла по особым поручениям российского министерства иностранных дел, Америка не пригласила президента РФ Владимира Путина.

США Россия МИД РФ
16 ноября 2023, 05:18
Израильские банки начали ограничивать счета россиян
Unsplash
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Израильские банки начали ограничивать счета с ценными бумагами, принадлежащие россиянам. Это коснулось даже тех, у кого есть израильский паспорт. Об этом в интервью РБК рассказал финансист Марк Ойгман.

По его словам, сегрегация счетов российских инвесторов началась после предписания бельгийского депозитария Euroclear.

«На этой неделе пошли повальные блокировки. По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов», - сказал Ойгман.

Он добавил, что многие за прошлую неделю постарались сбыть все, что можно было продать, чтобы не попасть под сегрегацию.

Авторы материла уточнили, что требование Euroclear израильским финансовым организациям вступило в силу 13 ноября.

Ранее стало известно, что чешские власти одобрили заморозку российских госактивов. Теперь российская сторона не сможет управлять своей недвижимостью в Чехии. Также стране запретят использовать счета, на которые отправляют плату за аренду имущества.

Израиль Банки Санкции Россия Деньги

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