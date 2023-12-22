Совбез ООН потребовал обеспечить гуманитарный доступ в сектор Газа

Согласно резолюции, СБ ООН призывает обеспечить в анклав безопасный и расширенный гуманитарный доступ, а также создать условия для устойчивого прекращения боевых действий. Кроме того, Совбез просит генсека ООН назначить координатора по гуманитарным вопросам и восстановлению сектора Газа, а также создать механизм для ускорения доставки гумпомощи.

Резолюция требует немедленно освободить заложников и обеспечить к ним гуманитарный доступ. Кроме того, Совбез ООН напомнил, что решить палестино-израильский конфликт можно созданием двух государств, при условии что сектором Газа будет частью Палестинского государства.

За резолюцию проголосовали 13 стран. Россия и США воздержались.

США не дали внести в резолюцию поправку России с призывом приостановить бои в секторе Газа. В изначальном тексте документа был пункт о срочной приостановке боевых действий, но США настояли на изменении формулировок. Таким образом требование остановить бои превратилось в «создание условий для устойчивого прекращения боевых действий».

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, эта фраза развяжет Израилю руки для дальнейших неизбирательных бомбардировок гражданской инфраструктуры и мирного населения Газы.

Ранее генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини заявил, что Газа стала непригодной для жизни.