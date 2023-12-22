22 декабря 2023, 21:30

Совбез ООН потребовал обеспечить гуманитарный доступ в сектор Газа

РИА «Новости»
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Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю и ХАМАС содействовать доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. В то же время США не позволили добавить в документ пункт о прекращении огня. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно резолюции, СБ ООН призывает обеспечить в анклав безопасный и расширенный гуманитарный доступ, а также создать условия для устойчивого прекращения боевых действий. Кроме того, Совбез просит генсека ООН назначить координатора по гуманитарным вопросам и восстановлению сектора Газа, а также создать механизм для ускорения доставки гумпомощи.

Резолюция требует немедленно освободить заложников и обеспечить к ним гуманитарный доступ. Кроме того, Совбез ООН напомнил, что решить палестино-израильский конфликт можно созданием двух государств, при условии что сектором Газа будет частью Палестинского государства.

За резолюцию проголосовали 13 стран. Россия и США воздержались.

США не дали внести в резолюцию поправку России с призывом приостановить бои в секторе Газа. В изначальном тексте документа был пункт о срочной приостановке боевых действий, но США настояли на изменении формулировок. Таким образом требование остановить бои превратилось в «создание условий для устойчивого прекращения боевых действий».

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, эта фраза развяжет Израилю руки для дальнейших неизбирательных бомбардировок гражданской инфраструктуры и мирного населения Газы.

Ранее генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини заявил, что Газа стала непригодной для жизни.

США Израиль Россия ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
22 декабря 2023, 20:12
Условия содержания арестованного в Финляндии Тордена проверят дипломаты
РИА «Новости»
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Дипломаты получили возможность посетить арестованного в Финляндии россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского). Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на заявление посольства России в скандинавской стране.

«Посольство в рамках своей компетенции оказывает Тордену необходимое содействие, направленное на обеспечение его законных прав и интересов», - заявили в российской дипмиссии.

Представители посольства взяли под контроль условия содержания россиянина, а также поддерживают связь с его адвокатами. В диппредставительстве пока не стали комментировать ход расследования, касающегося Тордена. Финская сторона еще не выдвинула россиянину обвинения.

Первое заседание суда в Хельсинки состоялось 18 декабря. По его итогам Тордена отправили под стражу в тюрьму города Вантаа. Финские правоохранители требовали ареста россиянина за якобы совершенные им военные поступления на Украине. Известно, что украинские власти просили выдать Тордена, но финская сторона отказала в экстрадиции.

Финляндия Россия
22 декабря 2023, 18:42
Властям США дали карт-бланш по введению санкций против России
Global Look Press
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Президент США Джо Байден подписал указ, который расширяет правовые основания для введения антироссийских санкций. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Документ предоставил американской администрации право отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии России по обходу санкций в отношении ВПК страны.

Кроме того, власти могут заблокировать импорт российских продуктов даже при их глубокой переработке в третьих государствах. Этот пункт в том числе касается морепродуктов, спиртных напитков, алмазов.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что санкции бьют по странам, которые их вводят. Россия несколько лет находится под санкциями и уже адаптировалась к ним.

В пятницу, 22 декабря, Минфин США сообщил о запрете ввоза из России краба, минтая, трески и лосося. Евросоюз также представил 12-й пакет антироссийских санкций.

США Россия Джо Байден
22 декабря 2023, 17:37
США ввели санкции на импорт рыбы из России
РИА «Новости»
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Министерство финансов США ввело санкционные ограничения на импорт краба, минтая, трески и лосося из России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Новые ограничения на определенные рыбные продукты коснутся морепродуктов, которые добыли в российских водах, а также судах под флагом России, даже если их переработают в третьих странах В среду, 20 декабря, США расширили антироссийские ограничения на один нефтетанкер и четыре компании, зарегистрированные в ОАЭ и Гонконге.

Представитель Белого дома сообщал, что случае нарушения санкционного режима США начнут отключать банки от своей финансовой системы. По его словам, в этой ситуации многим придется дважды подумать, прежде чем ставить себя под угрозу.

Президент России Владимир Путин отмечал, что санкциями Запад хотел ослабить Россию, но в его причинил вред сам себе.

США Санкции
22 декабря 2023, 17:36
МИД указал на провал попыток «отменить Россию»
РИА «Новости»
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Западные страны не сумели добиться отмены России в ЮНЕСКО. Об этом на общем собрании комиссии по делам организации заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«У Запада не получилось отменить Россию в ЮНЕСКО. По линии этой организации мы проводим весьма серьезные проекты, которыми интересуются во всем мире», - сказал он.

Глава российской дипломатии отметил, что отечественных представителей пытались выдавать из исполнительных и руководящих ролей в организации.

«В ход пошли самые нечистоплотные способы, вплоть до прямого финансового шантажа стран глобального Юга и глобального Востока. В результате этого Россию не переизбрали в исполком организации», - добавил Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия не намерена ни от кого закрываться, а настроена на продвижение повестки объединения, как в ЮНЕСКО, так и других форматах.

«Подтверждением стал результат инвентаризации сотрудничества в ЮНЕСКО, который провел секретариат комиссии совместно с российскими тематическими и ведомственными комитетами. Спасибо всем, кто участвовал в этой работе», - заключил глава МИД.

Ранее президент Владимир Путин назвал полной ерундой предположения о вероятном выходе России из ЮНЕСКО и ООН.

Сергей Лавров Международные отношения Запад МИД РФ

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