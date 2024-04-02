02 апреля 2024, 06:42

Совбез ООН по запросу России обсудит удар Израиля по консульству Ирана

Global Look Press
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Россия призвала провести заседание Совбеза ООН и обсудить удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Мероприятие пройдет 2 апреля, сообщил первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

После воздушной атаки в Дамаске в ООН обратились иранские представители, уточнил он. Они призвали официально осудить действия Израиля. Дмитрий Полянский сообщил, что Россия настояла на проведении заседания Совбеза по поводу произошедшего.

«В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН. Мальтийское председательство назначило его на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 2 апреля», - объявил дипломат.

ЦАХАЛ атаковал дом по соседству с консульством Ирана в Сирии, однако дипмиссия тоже получила повреждения. Погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Захеди, который входил в черный список ООН. Иран потребовал привлечь к ответственности США.

Израиль Дипломатия Международные отношения Россия Иран ООН
02 апреля 2024, 06:30
Байдена объявили персоной нон грата на конференции в Будапеште
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Президента США Джо Байдена не пустят на конференцию консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште. Его в шутку объявили персоной нон грата из-за курьезных случаев на публичных мероприятиях. Венгерский Центр основных прав сообщил об этом в своем Facebook*.

«Основное требование для гостей CPAC в Венгрии - не потеряться на сцене. Джо [Байден] не был готов выполнить минимальные условия», - заявила организация.

Пост сопроводили изображением американского президента и подписью «нон грата». Конференция венгерских консерваторов пройдет в апреле.

Организаторы обыграли многочисленные нелепые ситуации, в которые попадал Джо Байден на публичных мероприятиях. После выступления в Валгалле штата Нью-Йорк он не смог сойти со сцены без помощи ассистента , в Питсбурге ушел в противоположную от выхода сторону. В городе Сиракузы президент США замер, не зная, как спуститься и какое место занять.

* Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.

Саммиты США Венгрия Дипломатия Джо Байден
02 апреля 2024, 05:42
Иран потребовал привлечь США к ответственности за удар Израиля по консульству
РИА «Новости»
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После атаки израильских ВВС на иранское консульство в Дамаске МИД Ирана вызвал сотрудника швейцарского посольства, которое представляет интересы США. Об этом сообщил министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан в соцсети X.

«Сегодня ночью в 0:45 (0:15 по московскому времени - прим. ред.) чиновник посольства Швейцарии как защитник интересов США в Иране был вызван в МИД Ирана руководителем департамента США», - заявил он.

Ракетный удар по диппредставительству Ирана нанесли вечером 1 апреля. По информации саудовских журналистов, удар осуществили по кварталу Меззе на западе Дамаска, там живут советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В результате атаки погиб генерал формирования Мохаммад Захеди. Он входил в так называемый черный список Организации Объединенных Наций вместе с 15 другими иранскими чиновниками и военными, которых ООН подозревает в участии в ядерной программе Ирана.

США Израиль Иран
02 апреля 2024, 05:00
Спецслужбы РФ уже выяснили детали покушения на блогера Шария в Испании
Freepik
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Российские спецслужбы «уже в курсе» деталей покушения на украинского блогера Анатолия Шария, проживающего в Испании. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Насколько я знаю, специальные службы РФ уже в курсе - кто, что, через кого и почему осуществлял эту традиционную для отдельных силовых структур операцию под чужим флагом», - написал он.

Блогер отметил, что российские службы сильнее «продвинулись в расследовании», чем испанская полиция, которая бездействует «по каким-то своим особым причинам».

Еще 6 марта Шарий в соцсетях заявил о нападении на его машину в Испании. Он отметил, что их с женой пытались убить, расстреляв с автомата с глушителем. После случившегося мужчина решил обратиться за помощью в расследовании к российским правоохранителям. Он также заявил о готовности передать им все имеющиеся у него данные о произошедшем.

Блогеры Испания Машины
02 апреля 2024, 04:26
«Рай для дикарей». Россиянка поделилась впечатлениями от отдыха в Болгарии
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Россиянка, посетившая Болгарию, описала поездку словами «рай для дикарей и неформалов». Ее слова передало издание Lenta.ru.

Девушка отметила, что туристические места Болгарии, а также все, что называют Золотые Пески, - «ужасны».

«Лучше съездить на побережье в Созополь, там очень красиво, в свое время там было очень много кемпингов, когда-то это был рай для неформалов, дикарей», - заявила женщина.

Туристка также прошлась по болгарскому селу Синеморец, расположенному недалеко от Турции. По ее словам, в регионе очень много отелей, которые «все портят», однако если поселиться в месте со стороны заповедника, можно насладиться видом пляжей и реки.

Женщине понравился болгарский город Ахтопол. Она обратила внимание, что он похож на Крым. При этом хорошо отдыхают там местные жители, которые знают болгарский и равнодушны к пятизвездочным отелям.

Ранее российские туристы после отдыха в Шри-Ланке заявили об ощущении, будто побывали в Анапе. По их словам, там не было стильных людей с красивыми телами, на пляжах сидели простые семьи.

Отдых Туризм Болгария Отели Женщины

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