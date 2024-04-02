Совбез ООН по запросу России обсудит удар Израиля по консульству Ирана

После воздушной атаки в Дамаске в ООН обратились иранские представители, уточнил он. Они призвали официально осудить действия Израиля. Дмитрий Полянский сообщил, что Россия настояла на проведении заседания Совбеза по поводу произошедшего.

«В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН. Мальтийское председательство назначило его на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 2 апреля», - объявил дипломат.

ЦАХАЛ атаковал дом по соседству с консульством Ирана в Сирии, однако дипмиссия тоже получила повреждения. Погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Захеди, который входил в черный список ООН. Иран потребовал привлечь к ответственности США.