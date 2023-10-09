Совбез ООН не принял заявления по эскалации конфликта в Израиле и Газе
Совбез ООН по итогам закрытого заседания не принял никакого заявления по ситуации в Израиле и секторе Газа. Об этом журналистам заявили участники заседания, их слова привел ТАСС.
Постпред России при организации Василий Небензя отметил, что СБ не принял никакого документа.
«Мы не обсуждали общего заявления, однако никто и не предлагал какого-либо текста», - заявила постпред Мальты при ООН Ванесса Фрезьер.
Она отметила, что участники заседания обсудили, что стороны могут предпринять для защиты мирного населения и деэскалации конфликта.
Постпред ОАЭ Лана Заки Нусейба рассказала, что с докладом о ситуации в зоне палестино-израильского конфликта выступил спецкоординатор ООН Тор Веннесланд.
Заместитель постпреда США при организации Роберт Вуд признал, что все члены СБ пришли к выводу, что «эти атаки не должны были произойти».
Бригады «Аль-Кассам» палестинского движения ХАМАС в ночь на 9 октября выпустили ракетный залп по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Также боевики сообщили, что выпустили 100 ракет по Ашкелону на юге Израиля.