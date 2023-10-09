Совбез ООН не принял заявления по эскалации конфликта в Израиле и Газе

Читайте нас в:

Постпред России при организации Василий Небензя отметил, что СБ не принял никакого документа.

«Мы не обсуждали общего заявления, однако никто и не предлагал какого-либо текста», - заявила постпред Мальты при ООН Ванесса Фрезьер.

Она отметила, что участники заседания обсудили, что стороны могут предпринять для защиты мирного населения и деэскалации конфликта.

Постпред ОАЭ Лана Заки Нусейба рассказала, что с докладом о ситуации в зоне палестино-израильского конфликта выступил спецкоординатор ООН Тор Веннесланд.

Заместитель постпреда США при организации Роберт Вуд признал, что все члены СБ пришли к выводу, что «эти атаки не должны были произойти».

Бригады «Аль-Кассам» палестинского движения ХАМАС в ночь на 9 октября выпустили ракетный залп по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Также боевики сообщили, что выпустили 100 ракет по Ашкелону на юге Израиля.