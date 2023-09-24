Совбез Армении анонсировал подготовку к переговорам Алиева и Пашиняна

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Целью встречи станет подготовка переговоров лидеров Армении и Азербайджана.

В начале недели Азербайджан провел «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе с целью добиться разоружения армии Армении на этой территории. Сейчас удалось добиться прекращения огня, хотя есть единичные случаи нарушений. Азербайджан гарантировал сложившему оружие личному составу армянской армии беспрепятственный выход из Нагорного Карабаха.

Азербайджан готовится к присоединению Карабаха и создал правительственную рабочую группу для проработки вопросов по этой теме.

Армения тем временем решила пересмотреть инструменты обеспечения своей внешней и внутренней безопасности. Стало известно также, что страна готова принять соотечественников из Карабаха. По данным СМИ, часть населения Карабаха действительно готовят к эвакуации в Армению.