Совбез Армении анонсировал подготовку к переговорам Алиева и Пашиняна

24 сентября 2023, 16:22
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Секретарь Совета безопасности Армении встретится с помощником президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе 26 сентября. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского Совбеза.

Целью встречи станет подготовка переговоров лидеров Армении и Азербайджана.

В начале недели Азербайджан провел «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе с целью добиться разоружения армии Армении на этой территории. Сейчас удалось добиться прекращения огня, хотя есть единичные случаи нарушений. Азербайджан гарантировал сложившему оружие личному составу армянской армии беспрепятственный выход из Нагорного Карабаха.

Азербайджан готовится к присоединению Карабаха и создал правительственную рабочую группу для проработки вопросов по этой теме.

Армения тем временем решила пересмотреть инструменты обеспечения своей внешней и внутренней безопасности. Стало известно также, что страна готова принять соотечественников из Карабаха. По данным СМИ, часть населения Карабаха действительно готовят к эвакуации в Армению.

Армения Бельгия Азербайджан
Лесной кот перекрыл путь туристам, шипя и не давая им выйти из башни Золлинг в Германии
23 октября 2023, 04:36
РИА «Новости»
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Дикий лесной кот заблокировал путь туристам, желающим покинуть башню Золлинг в Центральной Германии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы района Нортхайм.

«Дикая кошка решила, что туристам следует подольше оставаться на башне и не давала им покинуть ее, сидя на лестнице и шипя. Сотрудники управления полиции Услара сумели отпугнуть лесного кота для обеспечения безопасного выхода из башни Золлинг», - сказано в сообщении.

В материале отметили, что лесные коты очень похожи на домашних питомцев, но чуть больше по размеру. В большинстве случаев эти животные пугливы и скрываются от посторонних глаз.

Ранее 65-летняя жительница деревни Любочажье в Ленинградской области погибла после встречи с диким медведем. Пенсионерка пошла в лес за грибами, однако встретила хищника, убежала и заблудилась. Перед этим она написала соседке сообщение о случившемся. В итоге женщину искали несколько дней, но обнаружили уже мертвой.

Германия Туризм Животные
«Тревожное будущее». В США признались, почему боятся России
23 октября 2023, 03:23
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты опасаются, что Россия нарушит выгодный им баланс сил в Европе. Поддержка Украины для США — это стратегический маневр, отметил член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит в статье для журнала National Interest.

Специалист считает, что США стремятся предотвратить появление новой доминирующей силы в Европе.

«Значительное влияние России в Восточной Европе нарушает равновесие, потенциально гарантируя Москве контроль над европейскими энергетическими коридорами и торговыми путями. Для Вашингтона это тревожное будущее», - заявил Смит.

Внеблоковый или союзный статус Украины важен для России, не только с геополитической, но и с исторической точки зрения - в России помнят про вторжение Наполеона и Гитлера с Запада. Для мирных переговоров стоит учитывать историческое прошлое двух стран, считает эксперт.

Продолжение помощи Украине приведет к новым смертям , но не поможет ВСУ выиграть в конфликте. Сохранять финансирование Киева - это просто чудовищно и аморально, заявил американский профессор Джозеф Аткинс.

Соединенные Штаты опасаются, что Россия нарушит выгодный им баланс сил в Европе. Поддержка Украины для США - это стратегический маневр, отметил член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит в статье для журнала National Interest.

США Россия Украина
Иран резко выступил против Израиля, но воевать не собирается — СМИ
23 октября 2023, 03:01
Unsplash
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Иранские власти придерживаются резкой риторики в отношении израильской стороны, чтобы не потерять свое влияние и репутацию, но при этом Тегеран не намерен вступать в открытое противостояние с еврейским государством. Об этом сообщило агентство Reuters.

В материале сказано, что перед Ираном встал трудный выбор. С одной стороны государству следует отстраниться от конфликта на Ближнем Востоке, но это подорвет его авторитет и религиозное лидерство. С другой - можно вступить в открытый конфликт с Израилем. При этом второй вариант обернется еще большей катастрофой, потому что вызовет волну недовольства среди мирных граждан и ухудшит и без того серьезный экономический кризис.

Как отметили источники агентства, именно так иранские чиновники описывают пути развития событий. Сейчас в Тегеране решили позволить ливанской группировке «Хезболла» иногда нападать на израильские территории и осуществлять небольшие атаки на объекты США со стороны других союзных Тегерану военных движений в регионе. Однако правительство Ирана не хочет допускать крупной эскалации, способной привести страну к прямой войне.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов заявил «360», что Сирия не влезет в конфликт с Израилем за удар по гражданским аэродромам в Дамаске и Алеппо. По его словам, палестинская радикальная группировка ХАМАС для нее такой же враг.

Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины Палестина
Байден обсудил конфликт на Ближнем Востоке с руководством пяти стран-союзников
23 октября 2023, 01:45
РИА «Новости»
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Американский президент Джо Байден провел переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху об обострении палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Белый дом.

В материале сказано, что лидер Штатов созвонился с канадским премьером Джастином Трюдо, французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, итальянским премьером Джорджей Мелони и премьером Великобритании Риши Сунаком. Общение политиков касалось ситуации в Израиле и Палестине. В скором времени они обещали опубликовать результаты этих переговоров.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может обернуться Армагеддоном из-за действий Джо Байдена. Он напомнил об обещании американского президента задействовать американскую авиацию в случае нападения движения «Хезболла» на север.

США Израиль Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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