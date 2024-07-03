«Сотворят историю». В США нашли замену Байдену и Харрис

«Если задуматься, есть очевидный и лучший выбор: губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок. <…> Они сотворят историю», - отметил он.

По мнению Олсен, пара Уитмер и Уорнок может стать первой в истории в президентских выборов без белого мужчины. К тому же губернатор-женщина и сенатор-афроамериканец способны привлечь для Демократической партии голоса тех же социальных групп, указал он.

К тому же Уитмер и Уорнок значительно моложе Байдена и превосходят его в ораторских способностях. Поэтому у демократов есть очевидный вариант замены Байдена. При такой замене Трамп должен всерьез задуматься о дальнейшем развитии событий, заключил обозреватель.

Ранее сообщалось, что Байден может отказаться от участия в предвыборной гонке , если на этом будут настаивать его ближайшие сторонники.