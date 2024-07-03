03 июля 2024, 02:43

«Сотворят историю». В США нашли замену Байдену и Харрис

РИА «Новости»
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Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок должны заменить лидера США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в президентской гонке. Об этом написал старший аналитик Центра этики и государственной политики Генри Олсен в статье для New York Post.

«Если задуматься, есть очевидный и лучший выбор: губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок. <…> Они сотворят историю», - отметил он.

По мнению Олсен, пара Уитмер и Уорнок может стать первой в истории в президентских выборов без белого мужчины. К тому же губернатор-женщина и сенатор-афроамериканец способны привлечь для Демократической партии голоса тех же социальных групп, указал он.

К тому же Уитмер и Уорнок значительно моложе Байдена и превосходят его в ораторских способностях. Поэтому у демократов есть очевидный вариант замены Байдена. При такой замене Трамп должен всерьез задуматься о дальнейшем развитии событий, заключил обозреватель.

Ранее сообщалось, что Байден может отказаться от участия в предвыборной гонке , если на этом будут настаивать его ближайшие сторонники.

США Джо Байден Выборы
03 июля 2024, 02:48
«Чуть не уснул». Байден объяснил провальные дебаты с Трампом
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден заявил журналистам, что неудачно выступил на предвыборных дебатах из-за усталости. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Дело в том, что, знаете ли, я был не очень умен. Я решил попутешествовать вокруг света пару раз, проехав около 100 часовых поясов <…> перед <…> дебатами. Не послушал своих сотрудников, вернулся и чуть не уснул на сцене», - заявил американский лидер.

Байден добавил, что сожалеет о провале дебатов. Он подчеркнул, что не оправдывается, а просто объясняет, почему так произошло.

При этом американское агентство AP сообщило со ссылкой на официальное расписание Байдена, что последняя его зарубежная поездка состоялась за две недели до дебатов. После этого он перемещался только внутри страны и активно готовился к прениям со своим предшественником Дональдом Трампом.

Ранее президент США снова опозорился на публичном мероприятии , прочитав фразу из телесуфлера.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
03 июля 2024, 01:47
Байден снова не справился с телесуфлером на брифинге
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден снова оконфузился во время публичного выступления. Он допустил оплошность на брифинге, прочитав не ту фразу из телесуфлера, сообщил RT.

«Байден прочитал фразу Say that again („Скажи это еще раз“) из телесуфлера», - заявили в публикации.

Брифинг был посвящен экстремальной погоде в стране.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что глава государства не страдает деменцией , болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Так она высказалась после провальных теледебатов Байдена и экс-президента США Дональда Трампа.

Этой весной Жан-Пьер оскорбилась из-за вопроса о том, есть ли у американского лидера деменция. До этого врачи дали негативный прогноз по здоровью лидера США , отметив, что он нуждается в постоянном лечении и реабилитации. Выявленное у Байдена апноэ во сне приводит к ухудшению памяти и снижению когнитивных способностей, что объясняет его странное поведение на публике.

США Белый дом в США Болезни Джо Байден
03 июля 2024, 01:01
В Белом доме опровергли умственные заболевания у Байдена
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден не страдает дегенеративными заболеваниями мозга: деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«У меня есть ответ для вас. Вы готовы к нему? Ответ - нет», - ответила Жан-Пьер на брифинге на соответствующий вопрос журналиста.

Также пресс-секретарь подчеркнула, что в день дебатов Байден не принимал каких-либо медицинских препаратов.

Теледебаты между кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и действующим президентом Джо Байденом прошли на прошлой неделе. Согласно опросам, 67% зрителей присудили победу Трампу и лишь 33% - Байдену. Многие американские СМИ назвали такой результат провальным для действующего президента, а в штабе демократической партии даже заговорили о возможной смене кандидата перед выборами. Но «мощный старик» Джо Байден заявил, что выбывать из предвыборной гонки не намерен.

США Белый дом в США Болезни Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
02 июля 2024, 23:28
Советница президента Сирии попала в реанимацию после ДТП
Freepik
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Автомобиль, в котором ехала советник президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль, попал в ДТП. Сейчас она находится в реанимации, сообщило госагентство SANA.

По данным агентства, автомобиль вылетел с дороги, в результате аварии советник Асада получила серьезные травмы.

«Ее доставили в одну из больниц Дамаска, где у нее диагностировали кровоизлияние в голове. Советника поместили в реанимацию для получения лечения», - отметили в сообщении.

В декабре 2023 года седан врезался во внедорожник службы безопасности п резидента США Джо Байдена. ДТП произошло во время его поездки в штат Делавер. Американский лидер и его жена не пострадали, их вывезли в дом в Уилмингтоне.

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