«Сотворят историю». В США нашли замену Байдену и Харрис

Президент США Джо Байден снова оконфузился во время публичного выступления. Он допустил оплошность на брифинге, прочитав не ту фразу из телесуфлера, сообщил RT.

«Байден прочитал фразу Say that again („Скажи это еще раз“) из телесуфлера», - заявили в публикации.

Брифинг был посвящен экстремальной погоде в стране.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что глава государства не страдает деменцией , болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Так она высказалась после провальных теледебатов Байдена и экс-президента США Дональда Трампа.

Этой весной Жан-Пьер оскорбилась из-за вопроса о том, есть ли у американского лидера деменция. До этого врачи дали негативный прогноз по здоровью лидера США , отметив, что он нуждается в постоянном лечении и реабилитации. Выявленное у Байдена апноэ во сне приводит к ухудшению памяти и снижению когнитивных способностей, что объясняет его странное поведение на публике.