29 января 2024, 16:13

Сотрудникам российского отдела ЦРУ запретили использовать Telegram

Global Look Press
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Специалистам отдела американского Центрального разведывательного управления, специализирующегося на России, запретили использовать настольные компьютеры для доступа к Telegram. О табу на мессенджер узнало агентство Bloomberg.

По словам источников агентства, интерес аналитиков ЦРУ к Telegram связан с большим количеством публикаций военных блогеров из России.

Собеседники Bloomberg отметили, что сотрудникам указанного отдела разведуправления также запретили приносить на рабочее место личные устройства. Если специалисту вдруг надо воспользоваться Telegram, то ему нужно покинуть пределы комплекса ЦРУ, подчеркнул агентства.

Несколькими днями ранее Bloomberg сообщал, что администрация президента США Джо Байдена работает над указом об ограничении передачи данных, которые особо важны для нацбезопасности страны, отметил «Коммерсант».

США Telegram Россия
29 января 2024, 16:22
Торговый оборот между Россией и Белоруссией за 2023 год назвали рекордным
РИА «Новости»
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Объем торговли и оказания услуг между Россией и Белоруссией по итогам 2023 года вышел на максимальные показатели за все время сотрудничества двух стран. Как сообщило БелТА, с таким заявлением на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Санкт-Петербурге выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Объем торговли и оказания услуг между Россией и Белоруссией по итогам 2023 года вышел на максимальные показатели за все время сотрудничества двух стран. Как сообщило БелТА , с таким заявлением на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Санкт-Петербурге выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что выйти на рекордный показатель позволила реализация программ в рамках Союзного государства.

«Владимир Владимирович [Путин] за 10 месяцев называл цифру - больше 40 миллиардов долларов, но если взять в целом год - 54 миллиарда примерно будет. Это действительно исторический максимум», - заявил Лукашенко.

Глава республики отметил, что это предварительные данные, так как эффективность реализации программ пока еще не оценили.

В ходе выступления Лукашенко подчеркнул, что для достижения более высоких показателей взаимного товарооборота необходимо устранить ограничения на поставки товаров, транзита грузовых перевозок и ликвидировать барьеры в сфере государственных закупок в обеих странах.

Он добавил, что эти проблемы обсуждаются уже давно, но к решению стороны так и не пришли.

Белоруссия Александр Лукашенко Торговля Россия Владимир Путин Союзное государство
29 января 2024, 16:19
Гарибашвили решил уйти с поста премьера Грузии
РИА «Новости»
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Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил о своем решении покинуть пост. С таким заявлением он выступил на брифинге 29 января, сообщило РИА «Новости».

«Дорогие друзья, хочу сообщить, что сегодня я ухожу с поста премьер-министра», - сказал политик.

Грузия
29 января 2024, 15:53
Актриса и муза Федерико Феллини умерла в Италии в возрасте 90 лет
Global Look Press
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Итальянская актриса Сандра Мило, которую называли одной из муз Федерико Феллини, ушла из жизни в возрасте 90 лет. О смерти артистки сообщило агентство ANSA со ссылкой на ее близких.

Актриса до последнего вела очень активный образ жизни. В последние годы ее удостоили нескольких высоких наград за вклад в кинематограф. В частности, в 2021-м Мило наградили национальной итальянской кинопремией «Давид ди Донателло».

За время своей карьеры Сандра Мило сыграла более 100 ролей. В частности, она принимала участие в съемках знаменитых картин «Восемь с половиной» (1963 год) и «Джульетта и духи» (1965 год). ANSA назвало Мило музой Феллини.

Артистке довелось поработать со многими великими режиссерами, в том числе и с основателем итальянского неореализма Роберто Росселлини.

Причины смерти Мило журналисты не привели.

Италия Кино
29 января 2024, 15:24
Белорусский космонавт отправится на орбиту весной 2024 года
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин сообщил о планах отправки в космос белорусского космонавта весной текущего года.

«Идет подготовка белорусского космонавта для полета на российский сегмент Международной космической станции. Это мероприятие запланировали на весну текущего года», - сказал глава государства.

Белоруссия Космонавты Россия Владимир Путин

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