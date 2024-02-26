В муниципалитете Вильяхойоса кроме перебежчика Максима Кузьминова убили еще одного выходца из России. Местный житель, ресторатор Косина Фусьон заявил РИА «Новости», что это произошло в результате разборок.

«Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого. <...> [Это произошло] из-за каких-то разборок», - сказал он.

По словам собеседника агентства, Вильяхойоса перестал быть безопасным районом два года назад. Его населили украинцы и русские , между которыми случались потасовки. Косина Фусьон заявил, что к недавнему времени ситуация стабилизировалась.

Убийство Максима Кузьминова, по мнению местных жителей, совершили профессионалы. Ресторатор обратил внимание на то, что киллеры сумели не оставить никаких следов и не попасть в объектив видеокамер, которых много в этом районе.

Агент по недвижимости Ана-Мария заявила журналистам, что перебежчик, скорее всего, снял жилье в Испании по серой схеме. По ее мнению, он не мог купить апартаменты за такой короткий срок.

В муниципалитете Вильяхойоса кроме перебежчика Максима Кузьминова убили еще одного выходца из России. Местный житель, ресторатор Косина Фусьон заявил РИА «Новости» , что это произошло в результате разборок.