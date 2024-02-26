Сотрудникам ИК во Владимирской области запретили приезжать в Австралию
Адресные санкции ввели против шести сотрудников исправительной колонии № 6 во Владимирской области и бывшего заместителя директора ФСИН России Алексея Гиричева. Об этом объявили на сайте департамента иностранных дел и торговли правительства Австралии.
В черный список попали руководитель ИК № 6, его заместители и Алексей Гиричев. Против семи россиян ввели целевые финансовые санкции и запретили им въезд в Австралию. Правительство возложило на них ответственность за смерть осужденного Алексея Навального и нарушение прав человека.
Очередным пакетом санкций Австралия ввела экономические ограничения в отношении 55 физических и 37 юридических лиц. В их числе певцы Олег Газманов , Филипп Киркоров, Николай Басков, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и другие. Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что новыми рестрикциями австралийское правительство поддержало Украину.