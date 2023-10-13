Сотрудника посольства Израиля ранили ножом в Пекине

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По имеющейся информации, пострадавший получил ножевое ранение. Мужчину доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как стабильное, уточнило издание.

Других подробностей нападения, информации о возрасте пострадавшего, а также какие-либо данные о злоумышленнике, который ранил сотрудника посольства, издание не привело.

Эскалация конфликта Израиля и Палестины произошла 7 октября. В этот день ранним утром ХАМАС выпустил по израильской территории более двух тысяч ракет. Кроме того, боевики вторглись на приграничные территории, похитив заложников и несколько единиц военной техники.

Израиль в ответ объявил о контртеррористической операции «Железные мечи». По сектору Газу начали наносить широкомасштабные удары, в том числе по жилым зданиям. По данным Минздрава Палестины, в результате число погибших превысило 1,4 тысячи человек.

В пятницу боевое крыло ХАМАС заявило, что при ударах Израиля по Газе погибли 13 заложников, в том числе иностранцев.