Сотрудник сената США снял порно с собой и другом в Капитолии

«Утечка любительской порнографии показывает, как сотрудник конгресса занимается анальным сексом с неизвестным мужчиной в зале заседаний сената», - сообщили журналисты.

Издание привело слова члена палаты представителей Майкла Коллинза, который назвал сотрудников сената сумасшедшими за съемки порно на работе. Личности мужчин, снявшихся в ролике, пока не подтвердили. Видео поделились в частной группе для гомосексуалистов, занимающихся политикой, уточнило The Daily Caller.

Ультраправая американская активистка Лаура Лумер заявила, что один из участников видео - сотрудник сената от Демократической партии Эйдан Маезе-Черопски, сообщил RT. Мужчина снимался в рекламе предвыборной кампании нынешнего американского лидера Джо Байдена в 2020 году. Маезе-Черопски не отрицал, что на всплывшем видео именно он. Однако заявил, что «никогда бы не стал проявлять неуважение» к своему рабочему месту.

По версии Spectator , на видео попал помощник главы комитета сената США по международным отношениям демократ Бен Кардина.

Ранее Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией. Выборгский суд оштрафовал телеканал «Айва ТВ», который транслировал клип певца Сергея Лазарева, где содержалась пропаганда ЛГБТ*. Ролик уже пропал с YouTube-канала и сайта артиста.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.