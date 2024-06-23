Сотрудник полиции погиб в ходе стрельбы в Дербенте
Сотрудник полиции погиб, еще один ранен из-за стрельбы в Дербенте. Такие данные привела руководитель пресс-службы МДВ Дагестана Гаяна Гариева, сообщило РИА «Новости».
Перестрелка произошла в 18:00. Неизвестные обстреляли церковь и синагогу. В ходе ЧП есть погибшие и пострадавшие среди сотрудников правоохранительных органов, отметила Гариева.
«По предварительной информации один сотрудник полиции погиб, один ранен», - уточнила она.
Подозреваемые в стрельбе в Дербенте скрылись на белом Volkswagen Polo. Его уже объявили в розыск.