23 июня 2024, 19:17

Сотрудник полиции погиб в ходе стрельбы в Дербенте

Телеканал «360»
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Сотрудник полиции погиб, еще один ранен из-за стрельбы в Дербенте. Такие данные привела руководитель пресс-службы МДВ Дагестана Гаяна Гариева, сообщило РИА «Новости».

Перестрелка произошла в 18:00. Неизвестные обстреляли церковь и синагогу. В ходе ЧП есть погибшие и пострадавшие среди сотрудников правоохранительных органов, отметила Гариева.

«По предварительной информации один сотрудник полиции погиб, один ранен», - уточнила она.

Подозреваемые в стрельбе в Дербенте скрылись на белом Volkswagen Polo. Его уже объявили в розыск.

Дагестан Стрельба Полиция Нападение на церковь и синагогу в Дербенте
23 июня 2024, 19:05
Обстрелявшие синагогу и церковь в Дербенте скрылись на белом Volkswagen Polo
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Преступники, которые вечером 23 июня обстреляли синагогу и православную церковь в Дербенте, скрылись на белом Volkswagen Polo. Известно, что у них есть автоматическое оружие. Нападавших ищут, на машину разослали ориентировку, сообщили в региональном МВД.

В ведомстве сообщили об одном погибшем полицейском. Еще один сотрудник правоохранительных органов ранен.

«Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется», - добавили в МВД.

Также появились данные о перестрелке в Махачкале.

В городе объявили план «Перехват». Правоохранители устанавливают личности нападавших.

Нападение на церковь и синагогу в Дербенте
23 июня 2024, 18:20
Россия не даст политизировать экономические контакты на встрече шерп G20
РИА «Новости»
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Россия на встрече шерп G20 будет жестко пресекать любые попытки искусственной политизации экономического сотрудничества.Об этом в своем Telegram-канале предупредил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

«Россия полностью поддерживает указанную повестку дня», - подчеркнул Бердыев.

Мероприятие под бразильским председательством пройдет в Рио-де-Жанейро с 3 по 5 июля, напомнил он.

Ключевыми темами встречи станут борьба с бедностью и голодом, осуществление справедливых энергетических переходов без ущерба для экономического прогресса и реформа глобальных институтов управления.

Также он предупредил, что российская сторона намерена пресекать любые попытки искусственной политизации сотрудничества в области экономики или навязывания G7 своих ложных и однобоких оценок событий в мире.

Делегацию России возглавит шерпа, замначальника Экспертного управления президента Светлана Лукаш. Бердыев войдет в ее состав в качестве су-шерпы.

G20
23 июня 2024, 18:17
Трамп выбрал вице-президента — он будет на дебатах с Байденом
Global Look Press
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Бывший президент и кандидат на пост главы США Дональд Трамп выбрал своего вице-президента, который, скорее всего, примет участие в дебатах с нынешним главой Белого дома Джо Байденом. Об этом сообщил NBC News.

Журналисты телеканала спросили у Трампа, определился ли он с выбором вице-президента. Тот ответил утвердительно, отметив, что этот человек, «скорее всего», станет участником дебатов против Байдена.

По данным NBC News, двумя главными кандидатами на пост вице-президента Трампа являются губернатор Северной Дакоты Дуг Бургам и сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс.

Первый этап дебатов кандидатов в президенты пройдет в Атланте на следующей неделе. В связи с этим Байден начал усиленно готовиться к предстоящей дискуссией. Он уехал в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде, где отрабатывает основные тезисы.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
23 июня 2024, 18:01
В Совфеде оценили заявление Вьетнама о партнерстве с США
Unsplash
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Необходимо привыкнуть существовать в мире реальных дел, а не устных заявлений, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так беседе с Lenta.ru он оценил заявление главы МИД Вьетнама Буй Тхань Шон о стратегическом партнерстве с Вашингтоном.

По его словам, представители различных государств нередко используют словесные маневры, чтобы придать некоторым событиям определенную окраску.

«Маневрируя словами, люди пытаются немножко приукрасить события в другую сторону, я думаю, на это надо реагировать критически, но спокойно», - пояснил Карасин.

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон во время встречи с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком заявил, что страна видит в Вашингтоне «стратегического партнера».

Встреча высокопоставленных чиновников Вьетнама и США прошла через несколько дней после приезда в Ханой президента России Владимира Путина.

США Вашингтон Международные отношения Россия Вьетнам

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