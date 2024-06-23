Сотрудник полиции погиб в ходе стрельбы в Дербенте

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Россия на встрече шерп G20 будет жестко пресекать любые попытки искусственной политизации экономического сотрудничества.Об этом в своем Telegram-канале предупредил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

«Россия полностью поддерживает указанную повестку дня», - подчеркнул Бердыев.

Мероприятие под бразильским председательством пройдет в Рио-де-Жанейро с 3 по 5 июля, напомнил он.

Ключевыми темами встречи станут борьба с бедностью и голодом, осуществление справедливых энергетических переходов без ущерба для экономического прогресса и реформа глобальных институтов управления.

Также он предупредил, что российская сторона намерена пресекать любые попытки искусственной политизации сотрудничества в области экономики или навязывания G7 своих ложных и однобоких оценок событий в мире.

Делегацию России возглавит шерпа, замначальника Экспертного управления президента Светлана Лукаш. Бердыев войдет в ее состав в качестве су-шерпы.