18 февраля 2024, 12:00

Сотрудник отеля на Шри-Ланке забрался в номер к россиянам и занялся мастурбацией

Unsplash
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На Шри-Ланке российские туристы столкнулись с непристойным поведением одного из сотрудников местного отеля, сообщил Telegram-канал «Подъем». После случившегося посольство России посоветовало соотечественникам покинуть страну.

По данным источника канала, в номер к россиянкам ворвался сотрудник гостиницы и начал мастурбировать у них на виду. Руководству отеля женщины рассказали, что позже неизвестный улегся между ними на кровать.

«Он ворвался в наш номер, трогал голую подругу и мастурбировал. Это нормально в нашем отеле? Это нормально в вашей стране?» - задала вопросы россиянка представителю отеля.

В ответ на претензии один из руководителей отеля принес свои извинения, однако россиянок такой ответ не устроил и они попросили вызвать полицию.

Дипломатическое представительство России на Шри-Ланке 18 февраля призвало сограждан покинуть островное государство в связи с непристойным поведением работников отеля. В дипмиссии отметили, что это случай - далеко не первый.

Туризм Шри-Ланка Россия
18 февраля 2024, 13:31
«Мы, слава богу, справляемся». Путин заявил, что Россия обойдется без поставок газа в ЕС
РИА «Новости»
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Отказ Германии от российского газа не стал катастрофой для, Россия направила ресурсы на другие маршруты за границе, а европейские страны теперь могут сами решать, нужно им отечественное топливо или нет, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Видео беседы появилось 18 февраля в Telegram-канале журналиста.

«А мы слава богу справляемся. <…> Мы больше начинаем работать над собственной газификацией, использованием этих носителей для решения внутриэкономических проблем», - указал президент.

Путин подчеркнул, что речь идет не только о системе ЖКХ, но и экономике и промышленности.

«Конечно, когда продавали, получали больше денег, ну, может быть, было веселее, но с другой стороны, чем меньше мы зависим от энергетики, тем лучше», - добавил глава государства.

По его оценке, сейчас неэнергетическая часть экономики России растет гораздо большими темпами, чем раньше.

«Всегда, когда просто деньги получать, зависимость возникает. Когда нужно подумать, тогда включаются другие механизмы. И они у нас заработали. Пусть сами решают, надо им - пусть берут, не надо - мы обойдемся», - заключил он.

Владимир Путин
18 февраля 2024, 13:15
Путин оценил срок запуска сохранившейся нитки «Северного потока» в неделю
РИА «Новости»
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Для запуска сохранившейся нитки «Северного потока — 2» нужна всего неделя, но Германия, вероятно, в этом не заинтересована. Об этом в беседе с Павлом Зарубиным заявил президент России Владимир Путин. Отрывок интервью появился в Telegram-канале журналиста.

По словам Путина, в этой ситуации все зависит только от решения правительства Германии. Он напомнил, что «Северный поток» был разрушен в результате теракта, но одна нитка «Северного потока-2» сохранилась.

«Одна нитка „Северного потока - 2“ работает же. Здесь вообще не надо никого просить, клянчить, унижаться и руки протягивать <…> Через СП-2 можно? Можно. Вентиль открутите, скажите, мол, хотим получать - завтра начнут получать. Неделя на это нужна. Но не хотят», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, сейчас активнее всего протягивают руки за помощью партнеры Германии, в частности, Польша, которая больше всех получает из европейских фондов, а главный плательщик в эти фонды при этом ФРГ.

«Видимо [в Германии] рассчитывали, что, раз они не будут брать наш газ, мы развалимся быстрее, чем у них наступят необратимые процессы, но эти процессы у них начинают подступать. Промышленность переезжает в другие страны, в США, где созданы более благоприятные условия», - констатировал Путин.

Там же, по его словам, оказались дешевле и энергоносители. Потому что при необходимости транспортировки их нужно сжижать, потом перевозить через океан, догазифицировать, а все это повышает стоимость.

Германия Газопровод Северный поток — 2 Газ Владимир Путин
18 февраля 2024, 13:12
Киселев направил запрос на интервью с Байденом
Global Look Press
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Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отправил запрос в Белый дом на интервью с американским президентом Джо Байденом. Об этом он сообщил в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Мы полагаем, что США и России не хватает возможностей слушать и слушать друг друга. Президент Владимир Путин согласился на интервью для американского зрителя и подал этим достойный пример. Интервью планирую провести я как ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической программы и гендиректор медиагруппы „Россия Сегодня“», - сказал он.

Киселев уточнил, что, если Байден даст согласие на беседу, то интервью переведут на иностранные языки и распространят в социальных сетях и медиа-платформах по всему миру.

«Президенту США Байдену по-хорошему нужно ответить на все это. Интервью журналисту из России станет самым эффективным и лучшим вариантом для Белого дома. Как говорят у нас: ждем ответа, как соловей лета», - заключил генеральный директор медиагруппы.

Путин дал интервью журналисту Такеру Карлсону из США , в котором подробно объяснил причины проведения специальной операции. Глава государства связал ажиотаж вокруг этой беседы с желанием узнать правду.

США Журналистика Россия Джо Байден
18 февраля 2024, 13:00
США призвали КНР и Индию отговорить Россию от размещения оружия в космосе
РИА «Новости»
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Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал глава МИД Китая и Индии повлиять на Россию в вопросе размещения ядерного оружия в космосе. Об этом сообщила газета The New York Times.

По информации источника, в кулуарах конференции по безопасности в Мюнхене Блинкен обратился к представителям Китая и Индии и заявил, что только главы их государств способны отговорить Россию от такого шага, который рискует обернуться катастрофой.

«Послание Блинкена было прямолинейным: любой ядерный взрыв в космосе уничтожит не только американские спутники, но также китайские и индийские», - отметили авторы статьи.

Телеканал АВС сообщал, что на секретной встрече Белого дома и конгресса Байден сообщил о планах России разместить на космической орбите ядерное оружие , которое способно уничтожить спутники. При этом в Белом доме подчеркивали, что в настоящее время никакой угрозы нет, но это перспективная разработка.

Сенатор Алексей Пушков объяснял, что смыслом такого вброса является оказания давление на конгресс в вопросе выделения средств на финансирование Украины.

Ядерное оружие США Россия Космос

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