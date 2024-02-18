Сотрудник отеля на Шри-Ланке забрался в номер к россиянам и занялся мастурбацией

По данным источника канала, в номер к россиянкам ворвался сотрудник гостиницы и начал мастурбировать у них на виду. Руководству отеля женщины рассказали, что позже неизвестный улегся между ними на кровать.

«Он ворвался в наш номер, трогал голую подругу и мастурбировал. Это нормально в нашем отеле? Это нормально в вашей стране?» - задала вопросы россиянка представителю отеля.

В ответ на претензии один из руководителей отеля принес свои извинения, однако россиянок такой ответ не устроил и они попросили вызвать полицию.

Дипломатическое представительство России на Шри-Ланке 18 февраля призвало сограждан покинуть островное государство в связи с непристойным поведением работников отеля. В дипмиссии отметили, что это случай - далеко не первый.