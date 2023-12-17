17 декабря 2023, 01:13

Сотрудник МИД Франции погиб в секторе Газа при ударе ЦАХАЛ

Unsplash
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При ударе ЦАХАЛ по дому в городе Рафах в секторе Газа погиб сотрудник МИД Франции. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Работник скончался от ранений, полученных в результате израильской бомбардировки на юге палестинского анклава. Дипломат укрылся в доме коллег из генерального консульства Франции. Из-за израильского удара по зданию погибли около 10 человек.

МИД осудил атаку ЦАХАЛ и потребовал от израильских властей разъяснить обстоятельства случившегося в кратчайшие сроки.

Ранее в пресс-службе израильской армии сообщили, что военные по ошибке убили трех заложников , похищенных палестинским движением ХАМАС. ЦАХАЛ принял людей за угрозу и открыл по ним огонь.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по городам Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал атаковать объекты в секторе Газа, в том числе гражданские.

Израиль Франция Конфликт Израиля и Палестины
17 декабря 2023, 01:14
Сийярто объяснил решение Болгарии отменить акциз на российский газ
Unsplash
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Болгария отменит акциз на транзит российского газа после угрозы Венгрии наложить вето на вступление страны в шенгенскую зону. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто в видеообращении, трансляцию которого вели в Facebook*.

Глава ведомства назвал «скандальным и враждебны шагом» введение акциза со стороны Болгарии. Это полностью противоречит юридическим правилам Евросоюза. Такое решение грозило остановкой газоснабжения Венгрии, Северной Македонии и Сербии.

«Мы дали понять болгарам, что если они это продолжат и будут долгое время ставить под угрозу безопасность венгерского энергоснабжения, мы ветируем их членство в шенгенской зоне», - рассказал Сийярто.

Теперь болгарские власти «неожиданно начали пытаться отменить этот закон». Если Болгария сделает это, то венгерская сторона отзовет свое решение о вето, добавил Сийярто.

Президент Сербии Александр Вучич ранее прокомментировал введение Болгарией акциза на транзит российского газа. Он заявил, что на европейском рынке происходят «странные вещи».

* Соцсеть Facebook принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

Венгрия Газ Болгария Россия
17 декабря 2023, 00:40
Взрывы прогремели в Одессе
РИА «Новости»
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Серия взрывов прогремела в Одессе в ночь на 17 декабря. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Зеркало недели».

За пять минут до этого начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о воздушной тревоге.

«Одесский район, пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!» - написал он.

Кроме этого, сирены тревоги звучат в Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также в подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской.

Некоторое время назад сообщалось о взрывах в городе Кропивницкий в Кировоградской области.

Минувшей ночью, 16 декабря, взрывы гремели в Киеве на Украине. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, системы ПВО работали в Дарницком и Подольском районах города. Сообщения о новых взрывах поступали в течение двух часов.

Одесса Взрывы Украина
17 декабря 2023, 00:38
Трамп процитировал Путина, доказывая опасное положение для демократии в США
РИА «Новости»
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Экс-президент США Дональд Трамп процитировал главу РФ Владимира Путина, чтобы доказать, что демократия в Штатах в опасности. Слова российского лидера политик вспомнил на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир, сообщило РИА «Новости».

Речь о выступлении Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума. Тогда он прокомментировал судебное дело против Трампа. Президент назвал происходящее преследованием по политическим мотивам.

Выступая перед соратниками, Трамп вспомнил об этих словах.

«Даже Владимир Путин, кто-нибудь слышал о Владимире Путине из России? Он сказал, что <…> это показывает загнивание американской системы, которая не может притворяться учителем демократии. Мы говорим о демократии, но весь мир смотрит на политическое преследование оппонента, который надерет ему задницу», - сказал экс-президент США.

Трампу предъявили 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Ранее он заявил, что не собирается больше давать показания в суде Нью-Йорка по делу о мошенничестве с активами. Политик отметил, что дал уже все возможные показания и новой информации у него нет.

США Суд Дональд Трамп Россия Владимир Путин
17 декабря 2023, 00:12
Мигрант проник из России в Финляндию через двухметровый забор
РИА «Новости»
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Проситель убежища впервые проник из России в Финляндию через двухметровый забор на границе с Россией. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на финскую погранохрану.

«Один человек перелез через пограничный забор в „Ваалимаа“ в субботу и попросил убежища в Финляндии», - рассказали авторы материала.

Руководитель пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Киммо Гронофф подчеркнул, что высота заграждений составляет не менее двух метров. Это первый случай, когда кто-то перелез через забор на границе. В прошлом никто даже не предпринимал таких попыток.

Финские власти закрыли КПП на границе с Россией в ноябре, объяснив это неконтролируемым наплывом беженцев. С 20 ноября по 14 декабря все погранпункты не работали, однако 14 декабря Финляндия открыла два КПП - «Ваалимаа» и «Ниирала», но лишь на два дня.

Финляндия Мигранты Россия

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