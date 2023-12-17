Сотрудник МИД Франции погиб в секторе Газа при ударе ЦАХАЛ

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Работник скончался от ранений, полученных в результате израильской бомбардировки на юге палестинского анклава. Дипломат укрылся в доме коллег из генерального консульства Франции. Из-за израильского удара по зданию погибли около 10 человек.

МИД осудил атаку ЦАХАЛ и потребовал от израильских властей разъяснить обстоятельства случившегося в кратчайшие сроки.

Ранее в пресс-службе израильской армии сообщили, что военные по ошибке убили трех заложников , похищенных палестинским движением ХАМАС. ЦАХАЛ принял людей за угрозу и открыл по ним огонь.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по городам Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал атаковать объекты в секторе Газа, в том числе гражданские.