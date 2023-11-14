Сотрудник конгресса признался, что США откажутся помочь Украине одолеть Россию

«Чтобы Украина победила, <…>, США придется не только придерживаться текущего курса, нам придется поднять свою вовлеченность в разы. К сожалению, мы на такое не пойдем», - сказал он.

Источник еженедельника допустил, что американские власти вовсе откажутся от поддержки киевского режима. По его словам, в конгрессе произошел раскол и началось обсуждение смены курса. Предвыборная кампания и заявления республиканца Дональда Трампа усугубили ситуацию.

Бизнесмен Ким Дотком объявил в соцсетях, что директору ЦРУ Уильяму Бернсу поручили заморозить украинский конфликт ради повышения рейтинга американского лидера Джо Байдена. По его информации, чиновника командируют в Киев. Там он сообщит президенту Владимиру Зеленскому о решении и предложит компенсацию.