Сотрудница Госдепа обвинила Байдена в геноциде палестинцев в сектора Газа

Якуб опубликовала в соцсетях пост с обвинениями в адрес Белого дома, но позже ограничила доступ к своим публикациям. По информации издания, сотрудница Госдепа также распространяла сообщения о недовольстве внешней политикой США через специальные внутриведомственные заявления. Она попыталась собрать подписи под призывом урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

«Вы предоставляете значительно больше военной помощи правительству, которое без разбору атакует невинных жителей Газы. <…> Вы причастны к геноциду, президент», - написала Якуб в соцсети.

Ранее конгрессвумен от штата Мичиган Рашида Тлаиб указала на негативное отношение американцев к решению Байдена о поддержке Израиля. По ее мнению, жители США «припомнят» его действия, когда начнутся следующие выборы президента.