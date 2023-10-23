Читайте нас в:

«Личный номер мобильного телефона Риши Сунака, с которым он работал долгое время, был опубликован в интернете», - сказано в сообщении.

Как отметили в издании, в соцсетях пранкеры разместили фрагмент телефонного звонка и ответа автоответчика Сунака. Именно этим номером премьер-министр пользовался в течение многих лет. После прихода к власти политик приобрел отдельный номер.

«Однако онлайн-видео <…> показывает, что (прошлый) номер продолжает работать», - заявили в материале.

Ранее группировка хакеров опубликовала около тысячи материалов секретной информации о разведке и военных объектах Великобритании. Как отметили журналисты, в интернете появились данные, благодаря которым можно проникнуть на пост перехвата информации центра связи с правительством и в лабораторию химоружия Porton Down.