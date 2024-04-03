Сотня хаски с радостным лаем удрала из зоокафе в Китае

Около 100 хаски сбежали из зоокафе в торговом центре города Шэньчжэнь в Китае. Как сообщил Telegram-канал Shot , один из посетителей не закрыл дверь и лохматая свора бросилась наутек.

«Сотня хаски сбежала из зоокафе и с радостным лаем устроила гонки по торговому центру в Китае», - написали авторы публикации.

На поимку псов ушел примерно час. Но всех питомцев целыми и невредимыми удалось вернуть на место.

В начале весны из московского зоопарка сбежал орангутан. Примат небольшой, поэтому он не представлял опасности для окружающих. Зверя тоже быстро поймали и вернули в вольер.