03 апреля 2024, 20:02

Сотня хаски с радостным лаем удрала из зоокафе в Китае

Pxhere
Читайте нас в: Google Новости

Около 100 хаски сбежали из зоокафе в торговом центре города Шэньчжэнь в Китае. Как сообщил Telegram-канал Shot, один из посетителей не закрыл дверь и лохматая свора бросилась наутек.

Около 100 хаски сбежали из зоокафе в торговом центре города Шэньчжэнь в Китае. Как сообщил Telegram-канал Shot , один из посетителей не закрыл дверь и лохматая свора бросилась наутек.

«Сотня хаски сбежала из зоокафе и с радостным лаем устроила гонки по торговому центру в Китае», - написали авторы публикации.

На поимку псов ушел примерно час. Но всех питомцев целыми и невредимыми удалось вернуть на место.

В начале весны из московского зоопарка сбежал орангутан. Примат небольшой, поэтому он не представлял опасности для окружающих. Зверя тоже быстро поймали и вернули в вольер.

Собаки Зоопарки Китай
03 апреля 2024, 17:26
Умер менеджер рок-группы MC5 Джон Синклер
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Американский писатель, поэт, активист и менеджер рок-группы MC5 Джон Синклер умер на 83-м году жизни. Об этом сообщила газета Detroit News.

Синклер скончался от сердечной недостаточности в больнице американского города Детройт. Смерть писателя подтвердил его представитель Мэтт Ли.

«Я не думаю, что люди осознавали, насколько он был сведущим в американской музыке и был подтвержденным экспертом во всех формах американского джаза и ритм-н-блюза», - поделился он.

Синклер оказал большое влияние на зарождение панк-культуры. Он получил 10 лет за хранение марихуаны, а после долгие годы выступал за ее легализацию. На митинге в поэта в 1971 году его поддержали такие артисты, как Джон Леннон, Йоко Оно, Стиви Уандер и другие. С 2005 года он вел свою программу на радио.

США Музыка Писатели
03 апреля 2024, 16:35
Финляндия предложила продлить закрытие КПП на границе с Россией
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Министерство внутренних дел Финляндии предложило продлить закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом говорится в повестке заседания правительства, запланированного на 4 апреля.

Ведомство предложило кабмину утвердить постановление о закрытии КПП «до дальнейшего уведомления». Уточняется, что в повестку еще могут внести изменения.

Ранее руководство финской погранслужбы выступило с идеей навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией. Речь идет о КПП «Инари» и «Париккала», деятельность которых приостановили на несколько лет.

Правительство Финляндии 8 февраля продлило закрытие границы до 14 апреля. МВД обвинило Россию в том, что на территории страны у границы якобы проживают сотни или даже тысячи мигрантов, которые «ждут возможности продолжить путь в Финляндию».

Финляндия Россия
03 апреля 2024, 16:11
Умер французский шансонье, актер и телеведущий Жан-Поль Виньон
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Не стало французского актера и шансонье Жан-Поля Виньона. Он скончался от онкологического заболевания в возрасте 89-лет в Беверли-Хиллз, сообщило издание Hollywood Reporter.

Виньон родом из портового города Дире-Дау. Обучался в Авиньоне и Франции. Будущий актер получал медицинское образование, а также интересовался правом. Позже принял решение заняться музыкой.

Бельгийский певец и актер Жак Брель помог 20-летнему Виньону устроиться в парижское кабаре. В 1956 году он начал свою карьеру в кино, дебютировав в фильме «Опасные обещания». Спустя три года Виньон участвовал в съемках с Франсуазой Арнул в романтической драме «Асфальт». В это же время он начал сотрудничать с музыкальным лейблом Disques Vogue, который развивал артиста в жанре шансонье.

В 1957 году Виньон выпустил первую автобиографическую пластинку «Djibouti». После полутора лет службы в армии творческая деятельность артиста пошла на спад. Однако, выступив на разогреве у Эдит Пиаф и на борту французского лайнера Либерте, он отправился покорять США.

Болезни Концерты Актеры
03 апреля 2024, 16:09
Умер американский комик Джо Флаэрти
Читайте нас в: Google Новости
Не стало американского актера, сценариста продюсера, режиссера, артиста озвучания, стендап-комика Джо Флаэрти. Он умер 1 апреля на 83-году жизни, сообщило издание Deadline.

Дочь артиста уточнила журналистам, что отец скончался после непродолжительной болезни.

Джозеф О’Флаэрти родом из Питтсбурга. Он на протяжении четырех лет служил в военно-воздушных силах Соединенных Штатов. Затем его заинтересовал и увлек театр. Творческую деятельность в юморе Флаэрти начал в Чикаго в 1969 году.

На счету актера 130 проектов, включая фильмы и сериалы. Артист снялся в таких проектах, как «Улица Сезам», «Женаты и с детьми», «Внутреннее пространство» Джо Данте, сиквел «Назад в будущее», «Как в кино», «Динозавры», сериал «Полицейская академия», озвучивал мультсериалы «Гриффины» и «Американский папаша!».

Сериалы Болезни Актеры

Новости по теме