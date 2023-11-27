27 ноября 2023, 14:41

Сотни тысяч тонн кофе и какао уничтожат в Евросоюзе из-за бюрократии

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Из-за закона о защите лесов в Евросоюзе в 2024 году придется уничтожить или продать в третьи страны сотни тысяч тонн кофе и какао. Об этом сообщила британская газета The Financial Times.

Новый закон сообщества вступил в силу в июне 2023 года, но полностью заработает в конце следующего года. Производителям дали возможность в переходный период сертифицировать свою продукцию как выращенную в экологично управляемых регионах. Кроме какао-бобов и кофейных зерен под действие закона подпадут пальмовое масло, говядина, соя, шоколад, мебель, печатные издания.

Журналисты подсчитали, что сотни тысяч тонн какао и кофе, хранящихся на складах в ЕС, придется уничтожить или перепродать из-за непредвиденного последствия закона. Примерно 70% бобов вырастили в Кот-д’Ивуаре и Гане - регионах с риском уничтожения лесов и использованием детского труда. Продукцию из них произвели в Бразилии, Колумбии, Вьетнаме и Индонезии. В издании заявили, что вполне вероятно, она не пройдет сертификацию.

Цены на кофе сорта робуста побили 12-летний рекорд.

«Известия» сообщили, что это связано с повышением спроса. Японцы пожаловались, что качество напитка упало из-за конфликта на Украине.

Кофе Законы Евросоюз Продукты
27 ноября 2023, 14:44
Главы МИД стран НАТО определились с датой согласования советов для Украины по вступлению
РИА «Новости»
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Главы МИД стран НАТО запланировали согласовать 28–29 ноября рекомендации для Украины по вступлению в Североатлантический альянс. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

Главы МИД стран НАТО запланировали согласовать 28–29 ноября рекомендации для Украины по вступлению в Североатлантический альянс. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

Он отметил, что не может предсказать решение, которое примут на саммите альянса в Вашингтоне. По словам Столтенберга, Украина не сможет вступить в НАТО, пока идет конфликт.

«На встрече министров мы согласуем рекомендации для Украины по реформам на пути к членству», - указал он.

Столтенберг также сообщил, что блок НАТО поддержал закрытие границ Финляндии с Россией. Он добавил, что финские власти не запрашивали военной поддержки у организации.

Ранее генсек альянса назвал сложной ситуацию на Украине. Он призвал наращивать помощь стране и сделать поддержку «более устойчивой». Он добавил, что ситуация на Украине потребует дальнейшего обсуждения.

НАТО Украина
27 ноября 2023, 13:35
Грузовик со скифским золотом прибыл в Киево-Печерскую лавру
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Грузовик со скифским золотом прибыл в Киево-Печерскую лавру. Сокровища пройдут идентификацию. Об этом сообщили в Telegram-канале украинской таможенной службы.

Оформление груза уже началось.

Прибытие машины со скифским золотом попало на видео.

Возвращение сокровищ на Украину неделю назад анонсировало Министерство культуры и информационной политики страны. Отмечалось, что удалось достичь официальных договоренностей о возвращении коллекции с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме. В сообщении не назывались конкретные сроки прибытия груза.

В коллекции - более двух тысяч предметов, которые использовали для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей в амстердамском музее в 2014 году.

«Прямо сейчас грузовик с 2694 килограммами культурных ценностей, известных под общим названием „скифское золото“, въехал на территорию Киево-Печерской Лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины киевские таможенники сделают идентификацию сокровищ», - говорится в заявлении.

Видео Киев Украина
27 ноября 2023, 13:32
Стали известны подробности о состоянии папы римского
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У папы римского Франциска не выявили пневмонию. Такое заявление сделал глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, сообщило РИА «Новости».

В Ватикане уточнили, что состояние 86-летнего папы римского хорошее, температуры нет, но ему вводят антибиотики при помощи венозного катетера.

«Я подтверждаю, что компьютерная томография исключила пневмонию, но выявила легочное воспаление, что вызвало некоторые затруднения с дыханием», - сообщил Бруни.

Из-за болезни Франциск должен был выступить с воскресной проповедью по видео из капеллы своей резиденции, но передал слово представителю Госсекретариата Ватикана монсеньору Паоло Луке Браиде. Сам глава католической церкви был бледным и еле говорил , а на его руке виднелся медицинский пластырь.

Ранее папа римский заявил о недомогании на аудиенции в Ватикане в начале ноября. Понтифик пропустил свою речь и передал право на ее прочтение членам делегации европейских раввинов.

Болезни Папа римский
27 ноября 2023, 13:28
Китай опроверг данные о строительстве подводного тоннеля в Крым совместно с Россией
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отказался комментировать слухи о том, что Китай и Россия хотят совместно построить подводный тоннель, соединяющий Крым с остальной частью РФ. Дипломат лишь назвал эти сведения ложными.

«Что касается ложных сообщений, я не буду их комментировать», - процитировало его РИА «Новости».

Информацию о том, что такие планы якобы имеются, ранее распространило издание Washington Post, сославшись на источники в украинских службах безопасности. Говорилось также о том, что Россия и Китай провели по этому поводу секретные переговоры. В Крыму эти сведения уже опровергли. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что о создании переправы через Керченский мост в виде тоннеля власти задумывались годы назад, еще до строительства Крымского моста, но в итоге отвергли эту идею и выбрали «оптимальный и наиболее реалистичный вариант - мост». Аксенов констатировал, что в адекватности украинских источников, сообщающих о совместном с Китаем строительстве тоннеля, «есть большие сомнения».

Строительство Крым Китай

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