Сотни россиян застряли на Маврикии из-за урагана

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«Жуткий ливень, ветер - 200 километров в час, восьмиметровые волны и фиолетовая тревога», - отметили в публикации.

По данным газеты Le Mauricien , набережную Порт-Луи затопило в результате обрушившегося циклона «Белал». Метеорологическая служба Маврикия предупредила о повышенном уровне опасности из-за приближения циклона, который уже привел к разрушениям на соседнем острове Реюньон.

Мощные волны накрыли набережную, автомобили и некоторые здания. Синоптики прогнозируют ухудшение ситуации. В связи с этим на острове закрыли магазины и учреждения, в том числе банки. Международный аэропорт также временно прекратил работу.

В конце ноября мощный средиземноморский циклон обрушился на Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате шторма на полуострове пострадали 12 человек, пятеро погибли.