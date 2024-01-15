Сотни россиян застряли на Маврикии из-за урагана
Около 300 российских туристов не могут выехать из столицы Маврикия Порт-Луи из-за сильного урагана. Мощный ливень обрушился на остров, сообщил Telegram-канал Mash.
«Жуткий ливень, ветер - 200 километров в час, восьмиметровые волны и фиолетовая тревога», - отметили в публикации.
По данным газеты Le Mauricien , набережную Порт-Луи затопило в результате обрушившегося циклона «Белал». Метеорологическая служба Маврикия предупредила о повышенном уровне опасности из-за приближения циклона, который уже привел к разрушениям на соседнем острове Реюньон.
Мощные волны накрыли набережную, автомобили и некоторые здания. Синоптики прогнозируют ухудшение ситуации. В связи с этим на острове закрыли магазины и учреждения, в том числе банки. Международный аэропорт также временно прекратил работу.
В конце ноября мощный средиземноморский циклон обрушился на Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате шторма на полуострове пострадали 12 человек, пятеро погибли.