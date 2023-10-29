«Сотни раненых в секторе Газа оперируются без анестезии», - заявили в организации.

При этом, по данным ВОЗ, гуманитарный груз с 26 тоннами медицинской помощи ожидает прибытия в Газу.

Ранее в организации заявили, что приказ об эвакуации более двух тысяч пациентов из 22 больниц в секторе Газа - это смертный приговор для больных. В организации отметили, что медицинские учреждения анклава и так работают на пределах возможностей, а экстренное перемещение больных может стоит им жизни.

В среду, 25 октября, детский фонд ООН сообщил, что в секторе Газа погибли более 2300 детей с момента обострения палестино-израильского конфликта. Свыше 5300 несовершеннолетних пострадали. По данным фонда, каждый год в Газе гибнут и получают ранения около 400 детей.