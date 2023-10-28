Сотни мертвых детенышей морских слонов обнаружили на побережье в Аргентине

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Экологи отметили, что в провинции Чубут за 26 дней нашли 2 494 мертвых молодых особи этого вида животных, большую часть - на территории заповедника в районе полуострова Вальдес.

Анализы образцов показали, что причиной гибели морских слонов стал птичий грипп. Средняя численность особей существенно сократилась по сравнению с 2022 годом.

«В период размножения морских львов смертность детенышей составляла в районе 1%. Однако в 2023 году в зависимости от места средняя смертность резко увеличилась от 56 до 74%», - сообщили авторы статьи.

Отслеживающие популяцию морских слонов ученые не исключили, что рост смертности связан с неизвестной мутацией вируса, который стал гораздо заразнее для млекопитающих.

Ранее Всемирная организация здравоохранения выявила вспышку птичьего гриппа среди кошек в Польше.