19 августа 2024, 07:43

Сотни людей вышли на пропалестинскую акцию в Чикаго перед съездом демократов

Global Look Press
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Сотни людей приняли участие в пропалестинской акции в центре Чикаго, где пройдет открытие Национального съезда Демократической партии США. Об этом сообщило издание Reuters.

Демонстранты потребовали прекратить поставки оружия Израилю. Премьер-министра этой страны Биньямина Нетаньяху обвинили в геноциде жителей сектора Газа, а президента США Джо Байдена - в пособничестве главе израильского кабмина.

Участники акции прошли по одной из главных улиц Чикаго к Гранд-парку на берегу озера Мичиган. Безопасность на митинге обеспечили правоохранители, которые перекрыли несколько улиц вблизи Мичиган-авеню.

Ранее журналисты газеты The New York Times предрекли беспорядки в США при победе республиканца Дональда Трампа. Представители СМИ не исключили, что тот применит военную силу для подавления волнений внутри страны.

США Митинги Демократическая партия США
19 августа 2024, 07:22
Маск открестился от «подаренного» Кадырову электрокара
Unsplash
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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал ложью сообщения о том, что он подарил главе Чечни Рамзану Кадырову электрокар Cybertruck. Об этом бизнесмен заявил в соцсети X.

«Вы серьезно настолько тупой, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу?» - написал он.

Предприниматель добавил, что информация о подаренном Cybertruck является одним из примеров лжи «традиционных медиа».

Кадыров 17 августа опубликовал видеозапись со своей поездкой на электрокаре. Он назвал автомобиль мощным проектом и написал, что «буквально влюбился» в машину. Также глава Чечни поблагодарил Маска за подарок и пригласил его в регион.

Ранее американский бизнесмен набросился с критикой на кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис. По его словам, США столкнутся с голодом, если ей удастся выполнить предвыборные обещания по ограничению цен на продукты на фоне высокой инфляции. Он предположил, что реформа приведет к обрушению американской продовольственной индустрии.

Рамзан Кадыров Илон Маск
18 августа 2024, 18:15
Лукашенко рассказал о критике со стороны младшего сына
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих отношениях с младший сыном Николаем. В интервью телеканалу «Россия 1» белорусский лидер заявил, что юноша может по-доброму его критиковать.

«Сын такой оппозиционный ко мне - в хорошем смысле. Он может меня покритиковать», - сказал Лукашенко.

Он рассказал, что Николай блестяще окончил школу, владеет английским языком, а также увлекается музыкой и спортом. Сын белорусского президента учится в Пекинском университете и в Белорусском госуниверситете по совместной программе.

«Я хочу, чтобы у него было мирное будущее. Как и всем белорусам, россиянам, все добрым людям вокруг этого желаю», - добавил Лукашенко.

Николай Лукашенко стал лучшим студентом курса Пекинского университета.

Представители вуза рассказали, что он никому не говорит о родстве с президентом Белоруссии.

Белоруссия Александр Лукашенко
18 августа 2024, 15:48
Лукашенко рассказал о ситуации с автоматом в 2020 году
Global Look Press
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У президента Белоруссии Александра Лукашенко не было необходимости применять автоматическое оружие на встрече с оппозицией в 2020 году, все протестующие разбежалась. Об этом сам белорусский лидер рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Я был в горячке тогда, когда услышал, что Лукашенко сбежал и находится в Ростове-на-Дону. Захожу в вертолет в резиденции и говорю пилотам, чтобы летели к Дворцу независимости пониже. Выхожу, напрямую пошел, а они уже бежать начали», - поделился он.

Лукашенко подчеркнул, что у протестующих «сверкали пятки», когда те увидели президента с оружием неподалеку от себя.

«Со мной Николай был, сын младший. Я говорил, чтобы он оставался дома. Но Николай ответил, что поедет со мной и будет защищать отца. Вот такие были его слова, он очень мужественный, как следует будет защищать свою страну», - добавил президент Белоруссии.

После выборов в Белоруссии в августе 2020 года начались протесты оппозиции. Силовики для пресечения акций задействовали спецтехнику и спецсредства.

Ранее Лукашенко напомнил, что он «не вечный» и однажды покинет президентское кресло.

Белоруссия Александр Лукашенко
18 августа 2024, 12:43
Лукашенко сообщил о готовности «Искандеров» в Белоруссии к нанесению ударов
РИА «Новости»
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Российские ракетные комплексы «Искандер» на территории Белоруссии готовы к нанесению ударов ракетами с ядерными боеголовками. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал президент республики Александр Лукашенко.

«Сегодня эти машины подготовлены к нанесению ударов тактическим ядерным оружием. Они готовы к ударам ракетами с ядерными боеголовками», - отметил он.

Президент добавил, что Белоруссия создала мощную линию обороны и готова к вероятному нанесению ударов с западного направления.

«От Бреста до Гродно выстроены оборонительные рубежи. Там нам попроще будет. Мы тоже учимся на специальной операции России, видим, где нужно поставить войска и рубежи. Не скажу, сколько точно штук, но достаточно, чтобы перекрыть всю границу. Если мы [человека] призываем по мобилизации, он должен знать, куда идти и в каком направлении стрелять», - подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявил о стягивании Украиной войск к границе с Белоруссией.

Ракеты Белоруссия Александр Лукашенко Оружие

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