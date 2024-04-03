Сотни людей оказались заблокированы в горах после землетрясения на Тайване

В парке находятся 215 туристических групп, в число которых входит 680 человек. В населенных пунктах, расположенных на территории Тароко, проживают более 300 человек. Еще 120 являются сотрудниками парка.

По данным РИА «Новости», число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло девяти человек, 821 получил ранения.

Стихийное бедствие обрушилось на остров 3 апреля. Землетрясение оказалось самым мощным на Тайване за последние 25 лет. Сила подземных толчков достигла 7,7 балла, что привело к оползням, отключению электричества и обрушению зданий.