Сотни французов провели в Париже акцию в поддержку Палестины
Жители Парижа устроили акцию в поддержку населения Палестины, несмотря на запрет префектуры. Позже полицейские начали разгонять протестующих.
Через полтора часа после начала митинга полиция стала разгонять протестующих, применив шашки со слезоточивым газом и водомет.
На площади работали специальные наряды полиции по подавлению насильственных действий (BRAV-M). Некоторых участников митинга били дубинками. Телеканал BFMTV сообщил, что за участие в манифестации штраф получили 24 человека, 10 протестующих задержали.
На этой неделе акции в поддержку Палестины прошли в Марселе, Лионе и Нанте. Все манифестации также разогнала полиция. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в Германии запретят деятельность движения ХАМАС. Также под запрет подпадет организация Samidoun за поддержку палестинских заключенных в тюрьмах Израиля.