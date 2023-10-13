Сотни французов провели акцию в поддержку Палестины

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Несколько сотен человек пришли вечером, 12 октября, на площадь Республики в столице Франции. У многих демонстрантов в руках были палестинские флаги и плакаты с надписями: «Остановите Израиль!». Также они скандировали: «Израиль - убийца!», «Все мы - палестинцы».

Через полтора часа после начала митинга полиция стала разгонять протестующих, применив шашки со слезоточивым газом и водомет.

На площади работали специальные наряды полиции по подавлению насильственных действий (BRAV-M). Некоторых участников митинга били дубинками. Телеканал BFMTV сообщил, что за участие в манифестации штраф получили 24 человека, 10 протестующих задержали.

На этой неделе акции в поддержку Палестины прошли в Марселе, Лионе и Нанте. Все манифестации также разогнала полиция.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в Германии запретят деятельность движения ХАМАС. Также под запрет подпадет организация Samidoun за поддержку палестинских заключенных в тюрьмах Израиля.