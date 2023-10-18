Сотни детей погибли с начала обострения палестино-израильского конфликта

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«Всего за 11 дней сотни детей трагически погибли, не считая сегодняшних смертей (после удара по больнице в секторе Газа - прим. ред.), и еще тысячи получили ранения, и более 300 тысяч детей были вынуждены покинуть свои дома», - заявила она.

Исполнительный директор фонда отметила, что «каждый ребенок заслуживает мира».

Обострение вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем началось 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС направило в сторону израильских регионов тысячи ракет. ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) начал ответную военную операцию под названием «Железные мячи». По словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, он не намерен добиться уничтожения военного потенциала противника.

Как заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, боевики ХАМАС в секторе Газа могут сдаться без условий , в противном случае потеряют свои жизни. Глава ведомства отметил, что участники движения не имеют третьего выбора.