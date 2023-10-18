Сотни детей погибли с начала обострения палестино-израильского конфликта
Сотни детей погибли с момента обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел, ее слова опубликовали на сайте организации.
«Всего за 11 дней сотни детей трагически погибли, не считая сегодняшних смертей (после удара по больнице в секторе Газа - прим. ред.), и еще тысячи получили ранения, и более 300 тысяч детей были вынуждены покинуть свои дома», - заявила она.
Исполнительный директор фонда отметила, что «каждый ребенок заслуживает мира».
Обострение вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем началось 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС направило в сторону израильских регионов тысячи ракет. ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) начал ответную военную операцию под названием «Железные мячи». По словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, он не намерен добиться уничтожения военного потенциала противника.
Как заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, боевики ХАМАС в секторе Газа могут сдаться без условий , в противном случае потеряют свои жизни. Глава ведомства отметил, что участники движения не имеют третьего выбора.