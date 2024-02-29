«Сотни человек». В Польше стали готовить боевиков для переворота в Белоруссии

«Группа бывших белорусских полицейских и военнослужащих заявляет, что у них есть план по свержению президента Белоруссии [Александра] Лукашенко», - сообщил телеканал со ссылкой на Азарова.

Глава BYPOL рассказал, что члены группировки пытаются устраивать диверсии на территории Белоруссии. В Польше их тренируют бывшие спецназовцы.

«Здесь уже прошли обучение сотни человек», - заявил Азаров.

Организация BYPOL создана бывшими белорусскими силовиками для борьбы с властями страны. На родине Александра Азарова приговорили к 25 годам лишения свободы, а организацию признали экстремистской.

Летом прошлого года газета The Times также написала, что в Польше тренируются боевики для подготовки госпереворота в Белоруссии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Белоруссия будут противостоять любым попыткам дестабилизировать обстановку на территории союзных стран.