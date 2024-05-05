Сотни человек присоединились к шествию «Бессмертного полка» в Мадриде

Одна из участниц, присоединившаяся к шествию вместе с дочерью, призналась, что старается участвовать в ней каждый год. Она объяснила, что ей важно почтить память своих дедушек, один из которых погиб в Бресте летом 1941 года, а второй - на Курской дуге в 1942 году.

«Они были настоящими героями, отдавшими свои жизни за нас», - заявила она.

В шествии участвовали не только граждане России, проживающие или временно находящиеся в Испании, но также испанцы, чьи близкие боролись с нацизмом во время Второй мировой войны, и граждане многих бывших советских республик.

Участники акции несли портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, различные флаги и знамена. Марш проходил под песни военных лет.

Ранее аналогичные шествия прошли в Буэнос-Айресе и других городах Аргентины.